Anitta surge com barriga de grávida e gera mistério entre os fãs

O que aconteceu aqui, quantos anos eu dormi? Duvido essa não ter sido a sua reação ao ver Anitta exibindo uma barriga de grávida nas redes sociais, na última sexta-feira, dia 25. Nos comentários, anônimos e famosos se dividiram entre aqueles que acreditaram na gestação, e em outros que já começaram as teorias do que estaria por trás do clique.

Pois é, as teorias de uma gravidez falsa só aumentaram quando Juliette, amiga próxima da cantora, usou a seção de comentárias para mandar diversos emojis dando risada. Além disso, nos Stories, Anitta continua exibindo sua barriguinha chapada. Então o que estaria por trás da foto? Bom, os fãs têm suspeitas!

Ainda nos comentários, diversos internautas repararam que The Weeknd, além de comentar no clique, ainda compartilhou a foto em suas redes sociais dando os parabéns para a brasileira. Será que tem relação com o feat dos dois que vem por aí?

Abaixo, leia alguns comentários que anônimos e famosos fizeram na publicação:

Meu Deus, Parabéns, comentou The Weeknd.

As máscaras caíram, escreveu Fábio Porchat.

Mulherrrrrrrrr, disse Gil do Vigor.

Agora fiquei ansioso, meu deus, escreveu um fã.

Que isso?! Um filme?!, escreveu outro.