Gilvan diz que Goodman está ‘na melhor esquina do Brasil’

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB) visitou nessa terça-feira (16) as obras do empreendimento logístico que está sendo construído pela empresa australiana Goodman, na Avenida dos Estados, onde funcionou por nove décadas a Rhodia Química. O investimento é de R$ 360 milhões, com a expectativa de geração de 5.000 empregos diretos durante a montagem e 17 mil (diretos e indiretos) após o início da operação. “É uma obra que beneficia não apenas o setor logístico, mas que une sustentabilidade, amor ao patrimônio público e respeito à cidade. Não tenho dúvida de que a Goodman está se instalando na melhor esquina do Brasil”, afirmou o prefeito.

A Goodman está construindo um galpão com 60 mil metros quadrados que será utilizado para armazenagem, distribuição e gestão de mercadorias, principalmente do comércio eletrônico.

“Tenho certeza que esta é uma das obras em andamento no País com maior impacto sobre o desenvolvimento urbano de uma cidade. Além de beneficiar o setor logístico, que é muito importante, é também um empreendimento que une preocupação com a sustentabilidade, respeito e carinho com o patrimônio histórico e cultural de Santo André, e que ainda vai impactar de maneira positiva a paisagem urbana, sem falar da geração de milhares de empregos”, destacou o prefeito Gilvan.

“Esse empreendimento na Avenida dos Estados é um projeto marcante para a Goodman em São Paulo, projetado para ser um ponto de entrega de mercadorias aos consumidores de maneira eficiente e sustentável”, afirmou o CEO da empresa, Danny Peeters.

HISTÓRIA

Dois galpões que pertenciam à Rhodia estão sendo restaurados e vão guardar um centro de memória da empresa. “Esses prédios não pertencem à Goodman, pertencem à cidade. A Rhodia representa para Santo André uma memória afetiva”, disse Edith Bertoletti, diretora executiva da empresa.

“Essa é a maior obra de restauro no Estado de São Paulo. São 2.800 metros quadrados sendo restaurados por uma empresa especializada. Os dois prédios vão ser um novo cartão postal da cidade”, complementou Edith.

