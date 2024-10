Sábado (26) tem previsão de chuva isolada e temperatura amena no Grande ABC

A previsão para este sábado (26) na região do Grande ABC será de um dia com clima ameno e presença de chuva isolada em diversas regiões. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas variam entre mínimas de 16°C e máximas de até 29°C.

Em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, a previsão indica temperaturas mínimas entre 16°C e 17°C e máximas de 29°C. A manhã começa com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, enquanto a tarde e a noite devem manter o céu nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Já em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a temperatura mínima será de 16°C, e a máxima alcança 28°C. A previsão de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas se mantém durante todo o dia.

Os moradores da região devem ficar atentos e se preparar para variações no clima, especialmente durante as pancadas de chuva, que podem ocorrer a qualquer momento.