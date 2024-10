Dono de bar está foragido após matar cliente no Montanhão

O dono de um bar no bairro Montanhão, identificado como Jucélio Ferreira de Castro, 40 anos, está foragido após matar a tiros Roberto da Silva, 50, cliente que tinha dívida em seu estabelecimento. O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (24), na Rua dos Pássaros, em São Bernardo. Oito disparos foram feitos, e Castro fugiu no próprio carro, um Fiat Palio preto.

Segundo a delegada Kelly Cristina Sacchetto, titular da Seccional de São Bernardo, a briga começou na frente da casa de Jucélio, que mora na rua de trás do bar.

“O cliente falava que iria pagar o que devia, que não tinha naquele momento, mas que ia conseguir o dinheiro. Até que, no meio da briga, a vítima deu um tapa no rosto do Jucélio, que saiu do local, entrou em casa e pegou uma arma. O Roberto ficou esbravejando na frente da residência, e o Jucélio voltou à rua, continuou brigando, até que sacou a arma e atirou diversas vezes. Ele ainda conferiu se tinha matado, depois voltou tranquilamente para casa”, detalha Kelly.

A Polícia Militar e o Setor de Homicídios foram acionados. Quando os agentes foram até a residência de Castro, encontraram a esposa do homem, que em um primeiro momento negou envolvimento do marido no ocorrido. Quando retornaram ao bar, os policiais localizaram a gravação do sistema de segurança com as cenas das discussões entre os dois homens e os disparos.

Além das filmagens, a polícia apreendeu um celular, documentos e uma arma de fogo falsa que estava ao lado de Roberto da Silva.

“Depois do caso, o homem pegou o próprio carro, falou para a esposa ‘não se preocupe, eu vou me entregar à polícia’ e foi embora”, complementa Kelly.

Jucélio Ferreira de Castro já tinha passagem criminal por acidente de trânsito e violência doméstica, registrada em 2020.