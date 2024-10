Dois dias após chuva, 3 mil imóveis ainda seguem sem energia no Grande ABC

Desde que as fortes chuvas e rajadas de vento de até 70 km/h atingiram a Região Metropolitana e Baixada Santista na última quarta-feira (23), o volume de imóveis sem energia no Grande ABC caiu de 13.129 para 3.813 ainda na noite desta sexta-feira (25).

Segundo a concessionária Enel, entre as áreas atendidas, a cidade mais afetada é São Paulo (31.646). A seguir estão Juquitiba (1.535), no Interior Paulista, e São Bernardo (1.520).

O desabastecimento atinge ainda na região principalmente Santo André (1.456) e Diadema (564). Há blecaute também nos municípios de Ribeirão Pires (110), Mauá (88), São Caetano (67) e Rio Grande da Serra (8).

Este fim de semana conta com uma nova previsão de tempestade.

HISTÓRICO

No mês, este é o terceiro temporal com implicações proporcionais na região. O primeiro e mais forte episódio aconteceu em 11 de outubro, com um total de 2,1 milhões às escuras e sete mortos na Grande São Paulo.

A seguir 7.514 ficaram sem energia somente nas sete cidades do Grande ABC durante o último sábado (19), sendo 111 mil impactados somente na Capital.