Ítalo-Brasileira, ano 79. Festa na Senador Flaquer. No comando, César Luchesi Cardoso. Na animação, um italianíssimo... Na cobertura, Chiquinho Palmério.

É o caso da mais antiga entidade civil de Santo André, a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, 124 anos completados a caminho do ano 125, em setembro de 2025.

Para a atualização do livro do centenário, basta folhear o Diário e se deparar com jantares-festas como aquele de 1979. E dar crédito às fotos do Celso Lima legendadas por mestre Chiquinho Palmério em sua “Coluna S”.

De volta a 1979

Texto: Chiquinho Palmério

Foi um tremendo sucesso a festa dos 79 anos da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, em sua sede da Rua Senador Flaquer.

Jantar-dançante comandado pelo presidente César Luchesi Cardoso, teve animação de um bom conjunto e a surpresa tantas vezes anunciada por Sadala Melhen: um “senhor” acordeonista, Rolando Sperzi (muito conhecido de quem acompanha o programa “Italianíssimo”, no Canal 13).

Houve mesmo quem afirmasse ter sido a melhor festa da entidade nos últimos anos. Talvez só superada com a do próximo ano, quando a Ítalo estará comemorando 80 anos de atividades.

NOTAS DA MEMÓRIA

E veio a festa de 1980 e tantas outras mais, até hoje, sequência só interrompida quando da epidemia.

A Ítalo-Brasileira construiu a atual sede nos altos do Caminho do Pilar.

Diversificou atividades.

Promoveu sua história.

E hoje aqui está, revivendo toda essa gente bonita que o Diário fotografou 30 anos atrás.

Crédito das fotos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – Fotos: Celso Lima; acervo: Banco de Dados; reproduções: Marcelo Politarchis

RUA SENADOR FLAQUER, 1979

1 - Roberto Jardim, Ferdinando Salerno e César Luchesi Cardoso

2 - Carlos Manias Neto, Armando Colonelli e Giovanni Piagentini

3 - Adélia Manias, Ema Colonelli e Cleofe Piagentini

4 – Edith-Acácio Rubens Manzo; Luiza Helena-Luiz Carlos Fabris

5 – Nilva Martin, Cleide Luchesi Cardoso e Tereza Cristina Jardim

6 – Deise e Benedito Bortolotti

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 26 de outubro de 1994 – Edição 8841

MANCHETE – Rossi manda Brandão e Demarchi ‘para o inferno’.

Sem conseguir apoio dos prefeitos de Santo André e São Bernardo, Francisco Rossi, candidato ao governo do Estado no segundo turno com o Mário Covas, lascou o impropério ao descer pelo elevador do Paço de São Bernardo.

Rossi não sabia, mas ao lado dele estava o repórter-fotográfico do Diário, Rivaldo Gomes. Virou manchete no dia seguinte.

CTBC – Eleito presidente da Companhia Telefônica da Borda do Campo, Ademir Spadafora prometia apurar denúncias contra a empresa.

ESPORTES – São Caetano EC fechava contrato para o vôlei feminino disputar a temporada 94-95. O novo patrocinador da equipe seria o higienizador bucal Cepacol.

Depois de dez anos, Eugênio Bérgamo voltava a dirigir o EC São Bernardo, o velho Esporte fundado em 1928.

EM 26 DE OUTUBRO DE...

1904 – Secretário do Interior e Justiça concedida licença de dois meses, em prorrogação, ao professor Alfredo Maria de Albuquerque Freitas, da escola do Alto da Serra (Paranapiacaba), em São Bernardo.

Roma, 24 – Em Nápoles, realizou-se uma grande assembleia para criação de uma federação nacional em defesa da liberdade, “ofendida elas greves gerais”.

1909 - Câmara Municipal de São Bernardo aprovava o novo Código Municipal, que prevaleceria em toda a região até 6 de outubro de 1923.

1959 - Falecia o jornalista Walter Thomé, líder autonomista de São Caetano.

HOJE

Dia Nacional do Metroviário

Dia do Trabalhador da Construção Civil.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cândido Mota, criado em 1923, quando se separa de Assis. O nome homenageia antigo secretário da Agricultura do Estado.

Também aniversariam: Alto Araguaia e Poxoréo (MT), Barra da Estiva, Brejões e Santa Inês (BA), Curiúva, Quatiguá e Verê (PR), Icatu e Lago do Junco (MA), Igarapé-Açu (PA) e Salgadinho (PE).

Santo Evaristo

26 de outubro

Papa entre os anos 100 e 107. Sofreu o martírio em Roma.

Estampa: Igreja dos Capuchinhos (divulgação)