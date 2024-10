Palavra do Leitor - 25 de outubro de 2024

Armas

‘Quem são as vítimas do atirador de Novo Hamburgo?’ (www.dgabc.com.br). Pronto. Bastou um louco matar o pai, irmão, um policial e deixar dez feridos para vir a tona que o problema são os CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores). O elemento tinha uma arma legal e três ilegais, aí o governo estuda rever autorização de “compra de armas legais“. Risível, quando por ano morrem no País por volta de 40.000 pessoas assassinadas por “armas ilegais”. Nessa tragédia houve falha no processo de legalização, autorização para entrar para o seleto membro chamado CAC, já que todos precisam passar por provas de sanidade e idoneidade mental! Quem autorizou um esquizofrênico a receber o benefício de portar arma legalmente? A conferir…

Beatriz Campos

Capital

Barroso e o populismo

“Barroso condena ‘populismo extremista’” (Política, ontem). Antes mesmo de comentar propriamente sobre o cerne da reportagem, fica aqui minha indignação a respeito das reiteradas viagens e participações em eventos públicos e privados dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), em especial do atual presidente. Ainda que tenha sido convidado, o que vossa excelência está fazendo fora de Brasília? Não lhe caberia estar no gabinete trabalhando sobre a infinidades de processos parados há anos na Corte que preside? Não lhe caberia também estar debruçado com seus pares de tribunal, pensando em maneiras de tornar a Corte muito mais célere e eficiente? Com relação à reportagem, caro presidente, sabemos de qual lado do espectro político o senhor milita e que suas preocupações sobre “populismo extremista” só valem para um dos lados.

Marcos Tegacini

Santo André

Eleições na Capital

Quando o Boulos pede voto, ele pede uma oportunidade de servir a quem mais precisa, enxergar e trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, em ato de campanha em São Paulo. Só quem não conhece Alckmin engole essa mentira. E, no caso, se Nunes pede votos qual seria o propósito? É uma vergonha esse esforço para convencer o eleitor a votar na esquerda, sendo que Alckmin era de direita e só mirou para a esquerda porque viu espaço para crescer. Todo candidato se propõe a melhorar a vida das pessoas. Época de prometer tudo. Alguns candidatos vendem a alma. Depois acertam as contas com o demônio e o eleitor que se dane. Uma coisa é certa: ser político é ótimo. Já viu o desespero para não largar o osso?

Izabel Avallone

Capital

Diadema – 1

‘Filippi é acionado no Ministério Público’ (www.dgabc.com.br). Eu quero o PT fora daqui. Meu filho, deficiente, sofreu horrores por causa dessa gestão. Saúde zero. Um ano e meio aguardando retorno com o neuro infantil. E dois anos aguardando retorno com cardiologista infantil.

Silvia Melo

do Instagram

Diadema – 2

Uma vez comprovada a denúncia, espero que ele seja punido. Um abraço, Eduardo Minas.

Ademar de Barros

do Instagram

Morte de Maguila – 1

‘Morre Maguila, lenda do boxe nacional, aos 66 anos’ (www.dgabc.com.br). Vá em paz, amigo. Lá se vão 40 anos. Vá se encontrar com Eder Jofre, Ali, Frazier, Zumbano etc. Valeu, campeão!

Airton M. Dureira

do Instagram

Morte de Maguila – 2

Meus sentimentos à família e aos amigos. Obrigado, Maguila, por tudo. Principalmente por você ter ido na minha casa para conhecer minha amada mãe, tomar um café, conversar e dar atenção, além de proporcionar a alegria de lhe conhecer pessoalmente. Você estava no auge da sua carreira. Com certeza irá rever no céu a minha mãe. Gratidão! Deus lhe receba com seu imenso amor.

Vilma Carlos da Silva

do Facebook

Morte de Maguila – 3

Que ano terrível!

Sérgio Pinto

Santo André