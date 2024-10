A Band não quer mais a Fórmula 1. Mas exige respeito

Sobre o futuro das transmissões da Fórmula 1, entre pit-stops e derrapadas na pista, a corrida continua em curso e nada se pode, por enquanto, adiantar sobre a bandeirada final.

A Band, ‘como o seu mestre mandar’, será absolutamente fiel ao contrato com a Liberty Media, a tal ponto que, neste domingo da eleição, em vez da tradição da apuração, exibirá o Grande Prêmio do México, sem aberturas de quaisquer outras janelas, especialmente de ordem política.

O trabalho do jornalismo será todo transferido para os seus outros veículos, como BandPlay, YouTube, BandNews TV e rádios. A mesa das eleições, na TV aberta, só terá início às 7h da noite, depois da corrida, sob o comando de Adriana Araújo e Eduardo Oinegue.

A Globo, a tudo isso ou além de um silencioso Fórmula 1 no seu Upfront – uma ação combinada antecipadamente via WhatsApp, está só no aguardo dos acontecimentos e parece que sem interesse em comprar uma briga que não é diretamente dela.

Difícil mesmo é saber que rumo isso ainda vai tomar.

A Band, no fundo, no fundo, não tem o menor interesse de manter esse compromisso e ser obrigada a continuar com a F-1 em 2025. Mas, a sua direção não aceita, de maneira alguma, as obrigações propostas e a truculência com que foi tratada, via e-mail, pela Liberty para a rescisão.

É por aí que tudo está pegando.

Ação combinada Quando se fala em ‘ação combinada’, vale esclarecer que a Globo, antes de colocar a imagem de um Fórmula 1 no UpFront, teve o cuidado de consultar a direção da Band. Comunicação realizada e autorizada por WhatsApp. Desdobramentos Para fechar todo o assunto Fórmula 1 em questão, o resumo da ópera é o seguinte: a Band não quer mais saber e nem ouvir falar. E a mudança para a Globo em 2025 estava apalavrada. Resta agora a Liberty Media procurar resolver esse ‘abacaxi’ da melhor maneira. Opinião Distante qualquer intenção de dar palpite na empresa ou trabalho de ninguém, mas só na observação geral dos fatos: já há tanto tempo prestando tão bons serviços, será que não é o momento do narrador Odinei Ribeiro receber melhores oportunidades no esporte da Globo? Analisando o quadro atual, entende-se que até já passou da hora. Ponto em questão – 1 Raul Gil disse que ia se aposentar no fim deste ano, mas falou isso para Luciano Huck, na Globo, quando participou do Domingão. Mas no The Noite, do Danilo Gentili no SBT, garantiu que “só vou me aposentar quando morrer”. Ponto em questão – 2 O Programa Raul Gil, em um novo horário nos sábados, continua mantendo a vice-liderança no Ibope em todas as suas exibições. E o Raul, felizmente, está muito bem, física e tecnicamente. Essa parada, tudo indica, não tem dia para acontecer. Kennedy escalado A Rede TV! vai enviar o jornalista Kennedy Alencar, que já morou em Washington, para a cobertura especial das eleições americanas. Ao seu lado, estará a correspondente Luciana Rosa. Vai que vai Vice-líder de audiência, a novela turca Força de Mulher vai exibir os últimos capítulos da sua primeira temporada entre 2 a 6 de dezembro. Mas no dia 9 do mesmo mês, já colocará no ar a segunda.

Ray Charles César Mello, ator de Bom Dia, Verônica, lidera o elenco do espetáculo Ray – Você Não Me Conhece, sobre a vida e o legado de Ray Charles, com estreia marcada para o dia 1º de novembro no Teatro B32, em São Paulo. O elenco também reúne Sidney Kuanza, Abrahão Costa, Luiz Otávio, Flávio Bauraqui, Leticia Soares, Roberta Ribeiro, entre outros.

Não para Tony Tornado tem sido um dos artistas mais disputados pelas produções da Globo. Após o especial Hoje é Dia das Crianças, ele fará participação em Garota do Momento e já tem uma conversa para Êta Mundo Bom – Parte 2. A emissora também pretende contar com o artista na sua tradicional mensagem de fim de ano.

Ela merece É um sucesso o programa da Tatá Werneck (foto), o Lady Night, no Multishow, e sempre com uma repercussão das mais interessantes. Só leva gente boa. Nem sei se ela quer ou vai brigar comigo por isso, mas, em vez de temporada, devia ser produto fixo de grade. Ter o ano inteiro. Bate-Rebate - Está no ar o podcast Futebol é Minha Vida, com Milton Neves, Alexandre Praetzel e Felipe Morais. - Cesar Filho e Muricy Ramalho foram os primeiros convidados. - Marcos Pasquim, Naiara Azevedo e Solange Almeida gravam nesta quinta o Sabadou da Virginia Fonseca. - Além de Eliseu Caetano, a Jovem Pan contará com os trabalhos do correspondente Lucca Bassani na cobertura das eleições nos Estados Unidos. - Bassani atua em Londres e chega aos EUA no dia 2. - Domingo, dia das eleições, a Record vai com flashes do jornalismo durante o dia inteiro. - Boletins de até 15 minutos, até a marcha da apuração, que terá acompanhamento completo pela RecordNews e, depois, no Domingo Espetacular.





A Warner Bros. Discovery definiu para 2025, no primeiro semestre, o lançamento da série Praia dos Ossos, estrelada por Marjorie Estiano, Emilio Dantas e Antônio Fagundes. No segmento ‘true crime’, será o principal investimento da companhia. A produção aborda o assassinato da socialite Ângela Diniz. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!





