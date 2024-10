Obituário - 23 de outubro de 2024

SANTO ANDRÉ

José Dantas Gonçalves, 98. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Joaquim de Sant’Anna, 96. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Amélia Cruzado Ervolino, 87. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Jardim da Colina.

Idenirso Alevi, 84. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Júlia Fogaça de Moraes, 82. Natural de Rancharia (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maia do Carmo de Siqueira Teles, 68. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Maragogipe, em Itaquaquecetuba (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Itaquaquecetuba.

Edite Josefa da Cunha, 76. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elúzia Maria Santos, 63. Natural de Piaçabuçu (Alagoas). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônoma. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Tanajura, 58. Natural de Alvorada do Sul (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mailson de Oliveira Pereira, 35. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Operador de máquina. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vinícius Henrique Santos Nunes, 21. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria do Carmo Araújo, 84. Natural de Tupanatinga (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Wilma Salatini Abud, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canadá, em Ribeirão Preto (SP). Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Valdelice Lopes da Silva, 81. Natural de Miguel Calmon (Bahia). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

José Roberto Theodoro, 75. Natural de Matão (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Marlene Silva Nascimento, 88. Natural de Coqueiro Seco (Alagoas). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Erfeng Li, 37. Natural da China. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Ademar Nery de Souza, 98. Natural de Colina (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Cândida Lopes Bento, 73. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Vale da Paz.

MAUÁ

Domingos Cezarino Filho, 57. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Juraci Francisca Pereira Genari, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Conceição Mônica da Silva, 68. Natural de Marliéria (Minas Gerais). Residia no Vale do Sol, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Sérgio Pereira, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.