Santo André abre inscrições para 52º Salão Luiz Sacilotto

Estão abertas as inscrições para o Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, que em abril de 2025 chega à sua 52ª edição em Santo André. Poderão se inscrever, gratuitamente, artistas e/ou coletivos brasileiros e residentes no País. O regulamento completo e a ficha para as inscrições estão disponíveis na plataforma digital CulturAZ, no link https://bit.ly/52SALS.

Criado em 1968, o salão permite uma inscrição por artista ou coletivo e em uma categoria específica: pintura, desenho, net-art, ilustração, arte sonora, intervenção, instalação, site specific, gravura, escultura, objeto, performance, happening, videoarte e fotografia. Os trabalhos também poderão utilizar tecnologias digitais e analógicas, linguagens híbridas e suportes diversos.

Cada artista ou coletivo poderá inscrever no mínimo três e no máximo cinco obras nas categorias pintura, desenho, net-art, ilustração, arte sonora, gravura, escultura, objeto, videoarte e fotografia. E apenas um obra nas categorias: happening, intervenção, instalação, performance e site specific.

Serão permitidas obras feitas a partir de 2022, desde que não tenham participado do salão em anos anteriores.