Apesar da derrota, Dib diz que se sente ‘vitorioso’

Longe das urnas desde 2010, quando conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, o ex-prefeito de São Bernardo William Dib (PSB) voltou às disputas eleitorais sem o resultado esperado. O socialista foi candidato a vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que acabou no terceiro lugar no 1º turno, com 23,1% dos votos válidos. Mesmo assim, o político de 77 anos afirmou que se sentia “vitorioso” ao iniciar pronunciamento no qual anunciou a neutralidade do PSB na segunda etapa do pleito. Visivelmente emocionado, Dib agradeceu a acolhida tanto da imprensa como dos são-bernardenses. “Fui muito bem recebido não só pela população, mas por vocês, jornalistas. Independentemente das escolhas políticas e ideológicas de cada um, mantivemos uma relação de amizade e respeitosa. Eu me sinto vitorioso por estar aqui”, afirmou Dib, que se submeteu, no fim do ano passado, a um transplante de fígado. Seu pronunciamento, aliás, em nada lembrou o de seu companheiro de chapa – que, na semana passada, ao anunciar o posicionamento do PT no 2º turno, envolveu-se em uma polêmica com os jornalistas quanto ao papel da imprensa regional na cobertura das eleições no Grande ABC. Sobrou classe ao ex-prefeito.