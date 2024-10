Charge - 19 de outubro de 2024

Segundo denúncia de um morador, que pediu anonimato por questão de segurança, dois técnicos da Enel teriam cobrado R$ 500 reais para religar a energia no Condomínio Reserva do Bosque, no bairro Planalto, em São Bernardo. Após 48 horas sem luz – o serviço havia sido interrompido na sexta-feira (11) à noite por conta do temporal –, os colaboradores da concessionária teriam restabelecido o serviço na tarde de domingo (13), depois do pagamento.

Segundo o relato, tudo começou quando um dos moradores do condomínio abordou os técnicos da Enel que estavam atuando na rede elétrica da Rua Professor Rubião Meira e questionou se a energia não poderia ser religada no edifício, único local da vila que estava às escuras por conta de um transformador que estava desligado. Os profissionais, então, teriam informado que não poderiam restabelecer a energia porque estavam sem a ordem de serviço.