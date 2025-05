Fórum Paranapiacaba fortalece candidatura da Vila como patrimônio mundial da Unesco

Com o propósito de alinhar critérios para obter o reconhecimento de Paranapiacaba como patrimônio histórico mundial junto à Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), será realizado o Fórum Paranapiacaba nesta quinta-feira (8), às 10h, no Cine Lyra (avenida Fox, s/nº), na parte Baixa da Vila, em Santo André.

O evento servirá também para oficializar e fortalecer a parceria da Prefeitura, através da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense, com a PUC (Pontifícia Universidade Católica) Campinas, firmada em dezembro de 2024. Tem ainda apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), instituição pública de fomento à pesquisa acadêmica ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo.

O objetivo deste encontro será envolver a comunidade local na elaboração de um plano de gestão que possibilite viabilizar a candidatura, bem como a definição dos objetos de pesquisa e a formação dos grupos técnicos de coordenação.

Como partes do projeto de pesquisa estão a incorporação dos desafios locais; a ampliação e participação do conhecimento científico no processo de definição e vice-versa; o desenho, redesenho e análise de políticas públicas de preservação e gestão do patrimônio cultural e ferroviário.

A mesa será composta pelo subprefeito Fábio Picarelli, que fará a abertura; a professora titular e pesquisadora da escola de Arquitetura, Artes e Design da PUC Campinas, Maria Cristina da Silva Schicchi, com intermediação do arquiteto e diretor de Paranapiacaba, Carlos Eduardo Palazzi.

O Fórum Paranapiacaba será aberto a todos os interessados, sobretudo de técnicos e gestores do governo Gilvan Junior; pesquisadores, historiadores, arquitetos, pós-graduandos, geógrafos e estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de História. Não é necessário fazer inscrição prévia.