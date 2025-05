Família procura idoso desaparecido em Ribeirão Pires desde sábado (3)

A família de Edizio Rosendo do Livramento, de 72 anos, está em busca do idoso, que desapareceu na manhã do último sábado (3), em Ribeirão Pires. Morador do bairro Ouro Fino Paulista, na divisa com Suzano, Edizio convive com problemas de memória e saiu de casa sem ser notado logo após o início do dia.



De acordo com familiares, o idoso vinha apresentando sinais de confusão mental, acreditando, por exemplo, que ainda precisava ir para a escola ou que continuava trabalhando, apesar de já estar aposentado. A família tinha o hábito de mantê-lo sob vigilância para evitar que saísse desacompanhado. No entanto, no sábado, por volta das 7h, após os adultos saírem para trabalhar, ele deixou a residência sem que os parentes percebessem.



"Quando os meus irmãos mais novos acordaram, ele já não estava mais em casa", contou Lucas Henrique, um dos familiares. Desde então, parentes têm buscado informações em unidades de saúde da região, como a Santa Casa de Suzano, o UPA de Ribeirão Pires e o Hospital São Lucas, mas não encontraram nenhuma pista do paradeiro do idoso. Um boletim de ocorrência foi registrado.



No domingo (4), um fiscal da rodoviária de Ribeirão Pires afirmou ter visto Edizio nas imediações do terminal, andando aparentemente desorientado. A família mostrou uma foto do idoso ao funcionário, que reconheceu a imagem. Desde então, as buscas foram intensificadas na região.



Edizio vivia com os parentes em Ribeirão Pires, já que os filhos não mantinham contato próximo com ele. "Ele é tio da minha mãe, mas sempre morou com a gente. Era como um avô para nós", explicou Lucas.



A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Edizio Rosendo do Livramento seja comunicada imediatamente às autoridades ou repassada aos contatos fornecidos no boletim de ocorrência.