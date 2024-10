Cidadanista registra BO por furto de bandeiras

Alex Manente), deputado federal e candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, registrou BO (Boletim de Ocorrência) no 5° DP (Distrito Policial), no bairro Pauliceia, por furto de material de campanha. Cem bandeiras do prefeiturável foram levadas, “a mando”, dos locais onde estavam dispostas.

“Ninguém tira a bandeira de um candidato sem ser um adversário político. Nós vamos chegar ao mandante”, discorreu Alex. Três homens foram presos em flagrante com material furtado. O trio trafegava em um Palio Weekend pela Rua Alfredo Angeli quando foi abordado pela polícia. Houve perseguição até o Corredor ABD, quanto o bando foi detido e o material, apreendido.

No depoimento, os indiciados afirmaram que foram contratados por um tal de “Gordo” e que receberiam R$ 5 para cada bandeira furtada e apresentada. Os fatos narrados ocorreram na noite de quinta-feira.

Após audiência de custódia, o trio foi liberado e vai responder em liberdade.

PIXAÇÃO

Uma apoiadora do prefeiturável também teve o carro pixado. O veículo, um Renault Sandero adesivado com propaganda de Alex e estacionado na rua dos Vianas, no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, foi vandalizado. O carro foi pixado com spray na cor roxa. Uma perícia foi requisitada e a investigação segue em curso.