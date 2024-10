Palavra do Leitor - 19 de outubro de 2024

Linha 20-Rosa do Metrô – 1

‘Gilvan e Paulo Serra cobram Ramuth sobre Metrô na região’ (Política, ontem). Não adianta cobrar se o governador sequer olha para o Grande ABC. Ele só quer vender as empresas do Estado. Só isso. Aprendeu com um gestor do Grande ABC a vender tudo...

Diaulas Ullysses

do Instabram

Linha 20-Rosa do Metrô – 2

Melhor ficarmos com um pé atrás com o governo do Estado até vermos o Metrô funcionando. Afinal, nem o BRT ABC, que é muito mais simples, eles entregaram.

José Cardoso

São Caetano

Morte em Diadema – 1

‘Oposição vê omissão da gestão Filippi em tragédia com morador’ (Política, ontem). Meus sentimentos aos familiares e amigos deste rapaz que perdeu a vida. Poderia ter sido evitada!

Andri Chiari

do Instagram

Morte em Diadema – 2

Aqui em Diadema a oposição faz campanha suja em cima da desgraça do povo. Lamentável o nível do Taka e seus apoiadores. Primeiramente, que a árvore é na verdade uma palmeira, não existe poda de rebaixamento em palmeira, somente limpeza de folhas mortas e danificadas. A queda se deu pela força do vento. Importante sabermos. Trata-se de uma vida que foi ceifada por uma tragédia climática. Culpar o Prefeito Filippi é leviandade do Taka, é desespero político e falta de respeito com os diademenses.

Talita Albuquerque

do Instagram

Apagão

‘Região ainda tem relatos de falta de luz no 5º dia de apagão’ (Setecidades, ontem). Interessante observar como o governo Lula age em relação aos indicados por Bolsonaro. No caso de Campos Neto, Lula brigou, implicou e jogou pedras no presidente do BC (Banco Central) e até já colocou um nomeado seu. Já no caso da Enel, Lula lavou as mãos e não implicou com o presidente da Enel. Campos Neto controla a inflação, portanto a economia, já no caso da Enel trata-se de um serviço essencial, atinge a população. É dessa forma que Lula diz governar para o povo? Ou serão dois pesos e uma medida?

Izabel Avallone

Capital

Renovação política

O grande dilema hoje é achar e formar sucessores políticos. Basta tirar como exemplo o PT, que, na grande maioria, fez eleitos com mais de 60 anos, ou seja, sexagenários. Lembrando que esta condição mostra que o Brasil está envelhecendo rapidamente e essa condição não tem volta. Certamente, em algum momento, todos os partidos políticos vão passar por isto. Não adianta trazer pessoas de renome que foram interessantes num outro momento, mas hoje não agregam nada, pois vieram da época analógica e estamos na digital, com o agravante da Inteligência Artificial.

João Camargo

Capital

Washington Olivetto

‘Morre o publicitário Washington Olivetto’ (Cultura&Lazer, dia 14). Senti falta, no obituário do publicitário Washington Olivetto, da menção a uma de suas criações mais notáveis, o Garoto Bombril, personagem que, por 35 anos, promoveu a esponja de aço e outros produtos da companhia instalada em São Bernardo. Merecia ao menos uma citação, não apenas por ser patrocinado por uma empresa do Grande ABC, mas pela longevidade. As quase quatro décadas protagonizando os comerciais, sempre inteligentes e bem-humorados, levaram o ator Carlos Moreno, atualmente com 70 anos, ao Guinness Book, o famoso Livro dos Recordes, em 1994, por participar da campanha publicitária por mais tempo no ar na história.

Antônio Ozeiro Tabul

Diadema