Santo André ganhará novo espaço de lazer no Parque Gerassi

Um novo espaço de lazer, esporte e convivência está prestes a mudar a paisagem e a rotina dos moradores do bairro Gerassi e arredores. O prefeito Gilvan Junior (PSDB) anunciou, nesta sexta-feira (4), a criação do Parque Gerassi, uma área verde com 67 mil metros quadrados que promete se tornar um dos principais pontos de encontro da cidade.



O anúncio foi feito durante a assinatura da ordem de serviço para a modernização do campo do Gerassi Futebol Clube, que será totalmente revitalizado: o espaço ganhará gramado sintético com medidas oficiais, arquibancada, alambrado, drenagem e iluminação de LED.



Mas a grande novidade é o parque, que será construído ao lado do campo e terá quadras esportivas, pista de caminhada, academia ao ar livre e toda a estrutura que já é marca registrada das áreas verdes andreenses.



“Agora o Parque Gerassi vai ter, de fato, um parque. É mais lazer, mais saúde e mais qualidade de vida para toda a comunidade. Estamos dando um novo uso a uma área enorme que estava subutilizada”, destacou o prefeito.



A obra será viabilizada por meio de compensação ambiental – modelo já utilizado na construção do Parque Guaraciaba. A expectativa é que o espaço beneficie não só os moradores do Gerassi, mas também dos bairros Jardim Marek, Parque Marajoara, Centreville e Cidade São Jorge.



Durante o evento, também estiveram presentes autoridades municipais e representantes da comunidade. Emocionado, Vanderlei Alexandre, o Nêgo, presidente do Gerassi FC, comemorou: “Hoje é um dia histórico para nós. E a ideia do parque foi sensacional, porque ele é para todos – até para quem não joga bola."