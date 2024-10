Luiz Zacarias levanta a bandeira branca

Depois de ter rompido com o grupo político do prefeito Paulo Serra (PSDB), lançado projeto majoritário desidratado a ponto de ir às urnas praticamente sem apoios e de ter terminado a eleição na modesta terceira posição, com 11,4% dos votos válidos, o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), parece ter, finalmente, levantado a bandeira branca. Em vídeo publicado nas redes sociais, o liberal parabenizou o prefeito eleito, Gilvan Junior (PSDB), pela vitória nas urnas no 1º turno. “Que o Gilvan faça uma boa gestão, porque é isso que queremos como cidadãos andreenses”, disse Zacarias, que fez balanço positivo do pleito, a despeito da derrota. “Foi uma eleição difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Fizemos três vereadores do PL, um trabalho muito bonito. Não chegamos à vitória, mas isso faz parte do jogo democrático”, ressaltou. Por fim, o vice-prefeito se colocou à disposição dos andreenses nos dois meses e meio que ainda restam de seu mandato. “Estarei aqui em meu gabinete até o fim de dezembro dando sequência ao trabalho para o qual fui eleito com a obrigação de trabalhar pela comunidade.”

BASTIDORES

Política em Cena

A vice-prefeita eleita de Santo André, Silvana Medeiros (Avante, foto), é a convidada do podcast Política em Cena de amanhã, às 19h. Companheira de chapa de Gilvan Junior (PSDB), eleito para o Executivo andreense com 61% dos votos no dia 6 de outubro, Silvana será a 23ª entrevistada do programa, que terá a apresentação da jornalista Mariana Gutierrez. O programa será transmitido nos canais digitais do Diário: no portal dgabc.com.br, no YouTube, no Facebook e no Instagram.

Debate – 1

O g1 realiza hoje debate com candidatos à Prefeitura de Diadema no 2º turno. Foram convidados o engenheiro Taka Yamauchi (MDB), que recebeu 47,4% dos votos válidos na primeira etapa, e o prefeito e postulante à reeleição, José de Filippi Júnior (PT), que teve 45,1%. O debate será mediado pela jornalista Ana Paula Campos e terá transmissão ao vivo a partir das 13h30 por site, YouTube e TikTok do g1.

Debate – 2

O g1 iniciou ontem uma série de debates com candidatos às Prefeituras das cinco cidades mais populosas da região metropolitana onde há 2º turno, com exceção da Capital, que terá encontro realizado pela TV Globo. Amanhã, também às 13h30, será a vez de Mauá, entre o prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), e o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil). Na quinta-feira, no mesmo horário, debatem o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), candidatos à Prefeitura de São Bernardo.

Liminar

A Justiça Eleitoral concedeu ao Movimento do Bem, coligação encabeçada pelo engenheiro Taka Yamauchi (MDB) à Prefeitura de Diadema, liminar que obriga o portal ABC News a retirar do ar uma reportagem que afirma falsamente que o emedebista está sendo investigado por Caixa 2. Na decisão, o juiz eleitoral Sérgio Augusto Duarte determinou a retirada do conteúdo em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento.

Desmando

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) afirmou ontem que vai defender junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a revisão da concessão dada à Enel pelos serviços de distribuição de energia elétrica em São Paulo. “A Enel não pode mais mandar e desmandar na região metropolitana de São Paulo sem sofrer nenhuma consequência, bem como quem deveria fiscalizar”, disse.