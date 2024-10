Auditores fiscais doam R$ 78 mil para entidades do Grande ABC

Profissionais da Fundafresp (Fundo de Assistência Social da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo) destinaram R$ 78 mil para grupos assistenciais da região nos dias 3 e 4 de outubro.

O principal destinatário a receber os donativos foi o Educandário Simão Pedro, em Santo André, contemplado com R$ 50 mil para realizar a pintura do espaço externo do espaço, que oferece educação e assistência social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Além disso, outras entidades foram contempladas com doações de R$ 7 mil cada, nos municípios de São Bernardo e Santo André: Assistência Social Irmã Maria Dolores, Creche Fraternidade Menino Jesus, Obras Sociais São Pedro Apóstolo e Recanto Somasquinho.

Segundo nota, a ação integra ainda a doação de R$1.089.500 para 27 entidades do Estado: "Essa doação faz parte do Edital 001/2024 do Fundafresp. Neste ano, foram contemplados projetos de entidades voltados para realização de obras de ampliação ou reforma, compra de mobiliário ou de equipamentos, contratação de profissionais ou implantação de uma nova atividade nas entidades".

O diretor regional da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo) do Grande ABC, Rivaldo Ribeiro comentou sobre a satisfação de representar o Fundafresp nas doações. “As entidades descreveram suas atividades e agradecemos por poder estar ajudando. Com uma pequena contribuição mensal, todos fazem parte da corrente do bem, a lei do retorno”.