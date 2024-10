Semasa e GCM autuam 16 locais por poluição sonora em Santo André

A Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizou no último sábado (12) uma operação para combater a poluição sonora proveniente de estabelecimentos comerciais da cidade. A ação contou com o apoio da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) da GCM (Guarda Civil Municipal), sendo que 16 locais foram autuados por emissão de ruído acima dos limites permitidos.

As equipes se dividiram em atendimentos pontuais às ordens de serviço, que chegavam pelo site da autarquia, e também em vistorias a locais previamente monitorados pelos agentes e que possuem histórico de reclamações. No total, foram emitidas 11 Advertências Ambientais e cinco Autos de Infração Ambiental (multas) para bares, adegas e restaurantes nos bairros Jardim, Santa Maria, Jardim do Estádio, Tamanduateí 8, Jardim Santa Cristina, Jardim Santo André e Condomínio Maracanã (Morro da Kibon).

Em Santo André, o Semasa fiscaliza emissão de ruído acima do permitido em estabelecimentos comerciais, industriais, obras, templos religiosos, escolas de samba, clínicas veterinárias e pet shops. As denúncias podem ser feitas de forma on-line, pelo site www.semasa.sp.gov.br (na página ‘Outros Serviços ao Usuário’) 24 horas por dia, sete dias por semana; pela Central de Atendimento Telefônico, nos números 0800-4848115 ou 4433-9300 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h); ou ainda pelas redes sociais do Semasa.