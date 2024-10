Homem procurado por tráfico é morto a tiros em Santo André

Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (14) em frente a um campo de futebol na Vila João Ramalho, em Santo André. De acordo com a polícia, ele foi encontrado caído no local já sem vida e apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo. A vítima foi identificada como Lucio Muniz, de 37 anos.

Durante a identificação, foi constatado que o indivíduo era procurado pela Justiça, com um mandado de prisão preventiva expedido em 12 de abril de 2019 pela 3ª Vara Criminal de Santo André, por envolvimento em associação ao tráfico de drogas.

Além disso, ele portava uma carteira de habilitação falsa, com sua foto, mas em nome de Felipe Coelho. O documento foi apreendido.

Segundo relatos da namorada da vítima, que estava com ela no momento do crime, eles foram abordados por dois indivíduos armados e encapuzados. Os atiradores dispararam contra Lucio e ordenaram que a companheira saísse do local. A testemunha informou que não houve diálogo entre os atiradores e a vítima antes dos disparos.

A polícia requisitou a realização de exames periciais no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como homicídio pelo 6º Distrito Policial de Santo André.