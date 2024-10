Flávia Alessandra e Otaviano Costa comemoram 18 anos de casamento: Certeza de que quero ainda muito mais com você

O amor está no ar! Nesta segunda-feira, dia 14, Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão completando 18 anos de casamento. Para celebrar mais um ano, a atriz usou as redes sociais para postar um vídeo com diversos momentos ao lado do amado.

18 anos dançando com o amor da minha vida. Descobrindo novos desafios. Ele me incentivando. A gente se respeitando. E acreditando um no outro, iniciou ela. Segundo Flávia, a admiração por Otaviano só aumentou:

Minha admiração hoje por você, 18 anos depois, é maior do que quando te conheci. Acho que isso é amor. Admiração pela sua pessoa, sua cabeça voada e criativa, seu lado pai, e meu eterno namorado.

E Flavia não parou por aí! Não escondendo todo o seu amor, a atriz garantiu que ainda quer muito mais ao lado do maridão:

A maioridade do nosso casamento em todas as nossas realizações hoje, nosso tesão e nossas fantasias, nossos vinhos e gargalhadas, nossas viagens e descobertas, me dão certeza de que quero ainda muito mais com você!

E encerrou:

Te amo my love Otaviano. Meu homem. Minha cara metade. Meu parceiro e marido. Esses 18 anos passaram voando? te amo!