Dona Déa dá selinho em Cauã Reymond e Juan Paiva: - Vou ver qual é o melhor

Ela não deixou a oportunidade passar! Déa Lúcia surpreendeu ao dar um selinho em Cauã Reymond e Juan Paiva no palco do Domingão com Huck. Os atores foram convidados do programa exibido no último domingo, dia 13, para participar da Batlha do Lip Sync e atraíram a atenção da mãe de Paulo Gustavo, que ficou feliz em ver dois galãs.

Enquanto conversavam, Luciano Huck brincou sobre o fato de Dona Déa ter se levantado e ficado de pé ao seu lado, ao invés de permanecer sentada em sua cadeira, como de costume.

- Cauã Reymond e Juan Paiva operaram um milagre.

- Não levanta por nada, adicionou Rafael Portugal.

- O joelho até curou, está saltitante a Dona Déa, completou o apresentador da atração.

Ao relembrarem o fato de que a famosa já deu um beijo em Cauã no passado, o ator disse:

- Ela falou que eu não beijo bem.

Déa não precisou pensar duas vezes e já aproveitou a oportunidade para um repeteco. Assim que ouviu a declaração, se inclinou e eles deram um selinho. O ator caiu na gargalhada e todo o estúdio foi à loucura.

- Que isso? Dona Déa levantou, está curada e ainda beijou o Cauã. Eu estou suando, reagiu Luciano surpreso.

Enquanto todos perguntavam se o beijo foi bom, a famosa foi em direção de Juan Paiva e disse que precisava descobrir qual dos dois beijava melhor:

- Calma aí, vou ver qual é o melhor.

- Eu já estava com ciúmes, hein?, brincou Juan.

O artista comemorou após também ganhar uma bitoca e todos os presentes se divertiram com o momento inusitado.