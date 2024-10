Jovem morre afogado na Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo

Um jovem de 22 anos morreu neste domingo (13) após mergulhar na Prainha do Riacho Grande, na Represa Billings, em São Bernardo.

De acordo com informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), guardas municipais foram acionados e retiraram a vítima da água, com o apoio da Unidade de Resgate.

Foi solicitada perícia e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

A ocorrência foi registrada como morte suspeita/acidental no 3º Distrito Policial de São Bernardo.