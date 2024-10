Após temporal na sexta, Grande ABC continua sem energia elétrica

Após temporal que atingiu São Paulo na sexta-feira (11), o Grande ABC continua sem energia elétrica. Moradores de São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires enfrentam falta de luz pelo terceiro dia seguido. Segundo a Enel, 900 mil residências na Região Metropolitana seguem no escuro e não há previsão para o restabelecimento total do serviço.

Em São Bernardo são 60,4 mil imóveis afetados - a empresa não informou quantos consumidores estão sem energia elétrica nos demais municípios da região. De acordo com a Enel, até às 8h deste domingo, cerca de 1,2 milhão de clientes tiveram o serviço restabelecido. “Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede”, disse a empresa por nota.

A companhia está atuando com cerca de 1,6 mil técnicos em campo e diz que pretende mobilizar no total cerca de 2,5 mil profissionais. Esse contingente está sendo ampliado com a mobilização de equipes adicionais, além da chegada de técnicos do Rio, do Ceará e de outras distribuidoras.

O Governo do Estado informou que a equipe de fiscalização da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) está atuando no Centro de Operações da Enel – concessionária que concentra o maior volume de clientes sem energia, fiscalizando e acompanhando as ações para restabelecer o serviço na Região Metropolitana de São Paulo.

A Enel diz que os canais mais recomendados pela empresa para o contato dos usuários são os seguintes:

SMS: envie gratuitamente mensagem de texto do seu celular para o número 27373 com a palavra luz e o número da instalação que está sem energia. exemplo: luz 012345678.

Pelo aplicativo da Enel, site enel.com.br e whatsapp: (21) 99601-9608.

COBRANÇA

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), se reuniu na manhã deste domingo com a direção da Enel para cobrar o restabelecimento nos bairros da cidade que ainda estão às escuras. Segundo a Prefeitura, as fortes chuvas e ventos que atingiram Diadema na noite da última sexta-feira deixaram 80% do município sem luz.

Ainda de acordo com o Paço, seis equipes da Enel vão reforçar o trabalho em Diadema - os técnicos vieram do Rio de Janeiro e do Ceará. Em acordo com a Enel, as equipes vão atuar nos locais indicados pela Prefeitura, que já fez um mapeamento de todas as regiões onde o fornecimento de energia elétrica ainda não foi restabelecido.

O prefeito de Diadema informou que entre as prioridades passadas para a empresa está a remoção de galhos de árvores da rede elétrica, locais onde é preciso que uma equipe desligue a energia para que a prefeitura remova os materiais.

A queda de energia em cerca de 80% da cidade também vai afetar o abastecimento de água, já que as bombas que fazem o bombeamento da água pela rede de saneamento foram afetadas. Filippi informou que pediu que a Enel priorize a religação desses equipamentos.