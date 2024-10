Enel diz que restabeleceu energia para 1,3 milhão de consumidores

A Enel informou no início da tarde de hoje que desde o temporal de sexta-feira (11) já religou a energia para 1,3 milhão de consumidores na Região Metropolitana de São Paulo. Apesar do restabelecimento em alguns locais, cerca de 760 mil, sendo 47 mil em São Bernardo, continuam às escuras pelo terceiro dia consecutivo.

A empresa não informou a previsão para o restabelecimento total do serviço. A Capital é a região mais afetada, com 496 mil casas sem energia. Cotia com 62 mil, São Bernardo com 47 mil e Taboão do Serra com 44 mil são as cidades mais impactadas no momento.

O apagão ocorreu na sexta-feira por volta das 19h30, após forte chuva e vendaval que atingiu São Paulo. Segundo a Defesa Civil do Estado, as rajadas de vento na Região Metropolitana bateram recorde e chegaram a 107,6 km/h – o maior registro tinha sido em novembro do ano passado, com 103,7 km/h.

O abastecimento de água foi afetado na Grande São Paulo por conta da falta de energia. No Grande ABC diversos bairros de São Bernardo e Mauá seguem desabastecidos neste domingo. Clique aqui e veja os locais impactados.

IMPACTOS DA CHUVA

O temporal que atingiu São Paulo na noite de sexta-feira (11) causou a morte de sete pessoas no Estado, sendo três em Bauru e duas em Cotia, por conta da queda de muros, uma em Diadema e outra na Capital, ambas em decorrência da queda de árvores.

O óbito em Diadema ocorreu no bairro Casa Grande, após um homem de 40 anos ser atingido por uma árvore. Outra vítima ficou ferida devido à queda de um galho, mas foi socorrida por equipes da Prefeitura. As fortes chuvas na região registraram pelo menos 125 ocorrências de queda de árvores em Santo André, Diadema e Ribeirão Pires.