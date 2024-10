Bairros de São Bernardo e Mauá continuam sem água neste domingo

Moradores de São Bernardo e Mauá seguem sem água neste domingo (13), quase dois dias depois do início do desabastecimento hídrico na região. Segundo a Sabesp, a interrupção do fornecimento de eletricidade, que começou na sexta-feira (11) após temporal que atingiu São Paulo, afetou o funcionamento de estações elevatórias e boosters (equipamentos que transportam a água para locais mais altos). Não há previsão para retorno do serviço.

Mauá é o município do Grande ABC com mais locais afetados, com 18 bairros no total, sendo as seguintes localidades: Parque São Vicente, Vila Santa Rosa, Vila Assis Brasil, Vila Nossa Senhora das Vitórias, Bairro Carlina, Parque das Américas, Vila João Ramalho, Vila Bocaina e os jardins Zaíra, Guapituba, São Jorge, Primavera, Ana, Itaussu, Noêmia, Pedroso, Oratório e Esperança.

De acordo com a Sabesp, apenas o bairro Nova Petrópolis registra desabastecimento neste domingo. Além da região, outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo, como Capital, Cotia e Cajamar, também possuem bairros sem água.

“A Sabesp vem mantendo contato com concessionária de energia e orienta a todos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais em toda a Região Metropolitana, uma vez que o sistema de abastecimento é integrado!, afirmou o órgão.

Ocorrências e solicitações podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195(ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.