Prefeituras da região acionam Enel para restabelecimento de energia

Matéria atualizada às 14h47

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC informou na manhã deste sábado (12) que as sete prefeituras da região acionaram a Enel para que o reabastecimento elétrico seja realizado o mais breve possível. Diversos bairros ainda seguem sem luz após o forte temporal que atingiu o Estado na noite de ontem. Mais de 2,1 milhões de consumidores ficaram sem energia, segundo levantamento da própria empresa.

Na manhã de hoje cerca de 1,6 milhão continuam sem luz na Região Metropolitana de São Paulo e, de acordo com a Enel, não há previsão de quando o fornecimento será completamente restabelecido. O presidente da Enel São Paulo, Guilherme Lencastre, afirmou durante coletiva neste sábado que as equipes estão na rua, mas que não tem como definir um prazo para o restabelecimento total.

No Grande ABC foram registrados diversos estragos por conta do temporal, como falta de energia elétrica e quedas de árvores e muros. A ocorrência mais grave foi a morte de um homem, de 40 anos, no bairro Casa Grande, em Diadema, atingido pela queda de árvore. Outra vítima ficou ferida por conta da queda de um galho, no bairro Serraria, mas foi socorrida por equipes da Prefeitura.

O Ministro das Relações Institucionais , Alexandre Padilha, passou a manhã de hoje reunido com as equipes do gabinete de crise, em Diadema, para intensificar os esforços junto ao Governo Federal no atendimento à população.

"O presidente Lula, atendendo ao pedido do prefeito Filippi, me enviou a Diadema para reforçar as ações. As equipes da prefeitura estão totalmente dedicadas, enquanto a resposta insuficiente da Enel é inaceitável. Vamos acionar a Aneel para atuar com a mesma eficiência e comprometimento que as equipes de Diadema têm demonstrado," declarou o ministro.

O prefeito de Diadema e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC José de Filippi Júnior (PT) cobrou mais agilidade da empresa. "Exigimos mais equipes e agilidade, pois é inadmissível que nossas cidades do Grande ABC estejam sem energia por mais de 14 horas. Continuamos pressionando a empresa por uma solução imediata e esperamos que o Ministério Público e o Governo Federal intensifiquem a fiscalização", disse.

Na região, além da falta de energia elétrica, os moradores também enfrentam o desabastecimento hídrico em Santo André, São Bernardo e São Caetano.

O QUE DIZ A EMPRESA?

A Enel informou que acionou um plano de emergência e que desde ontem restabeleceu a energia para cerca de 500 mil clientes. No total, 800 equipes, com 1,6 mil técnicos, atuam em campo. Dois helicópteros estão percorrendo as linhas de alta tensão para identificar falhas em locais de difícil acesso.

“Ao longo do dia, a empresa mobilizará cerca de 2500 técnicos. Em alguns locais, trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir quilômetros de rede, trocar postes, transformadores e outros equipamentos. A companhia está disponibilizando cerca de 500 geradores para os casos mais críticos e reforçou os canais de atendimento”, disse a empresa por nota.

A orientação da empresa é que os clientes priorizem os canais digitais para abrirem, sendo o aplicativo da enel, o site (enem.com.br) e whatsapp: (21) 99601-9608.