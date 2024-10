Luiz Fernando perde, mas acha motivo para festejar

Cada um escolhe uma maneira de se conformar com os reveses. Passada a decepção inicial por não ter ido para 2º turno nas eleições majoritárias em São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) e seus aliados encontraram um motivo para festejar o resultado do pleito ainda no domingo. Segundo o petista, a comemoração se devia ao fato de o prefeito Orlando Morando (PSDB) “ter sido derrotado nas eleições”. Afinal, a postulante governista e sobrinha do prefeito, Flávia Morando (União Brasil), ficou em quarto no 1º turno, atrás de Luiz Fernando, que foi o terceiro colocado – Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania) avançaram para a segunda etapa. Na avaliação do petista, quem perdeu as eleições foi o prefeito, que tinha a máquina pública nas mãos, mas não conseguiu fazer seu sucessor. “O Paulo Serra (prefeito de Santo André, PSDB) e o José Auricchio (prefeito de São Caetano, PSD) fizeram seus sucessores no primeiro turno (Gilvan Junior e Tite Campanella, respectivamente) com muita facilidade, e a Flávia ficou em quarto. Vocês não sabem a nossa festa ao saber que nós o derrotamos”, revelou.

Direito de resposta

A Justiça concedeu ao prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), direito de resposta contra o deputado estadual e adversário no segundo turno, Atila Jacomussi (União Brasil-foto). Com isso, o unionista teve de publicar um vídeo em suas redes sociais no qual o petista explica que não há qualquer tentativa de troca de votos por cestas básicas na cidade. “O desespero que tomou conta da campanha de Atila tem provocado atitudes de baixaria”, diz a campanha do prefeito.

Expediente – 1

José de Filippi Junior, prefeito de Diadema e candidato à reeleição, foi flagrado fazendo campanha nas ruas do bairro Campanário entre 9h40 e 11h, horário de expediente da Prefeitura. Em vídeo publicado nas redes sociais, o petista é visto com um grupo de apoiadores e militantes – entre os quais o vereador reeleito Josa Queiroz (PT) – empunhando bandeiras e pedindo votos aos moradores.

Expediente – 2

Questionada pela reportagem do Diário sobre o ‘flagra’ exposto nas redes sociais, a Prefeitura de Diadema informou que José de Filippi Júnior tem “conciliado a agenda de campanha com a rotina no Paço e não há nenhum impedimento legal sobre essa questão”.

Ato falho

O candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente, publicou vídeo nas redes sociais no qual critica a decisão do prefeito Orlando Morando (PSDB) de aumentar o valor cobrado dos servidores pelo plano de saúde. “É um plano de saúde horrível – que, no nosso programa de governo, está previsto para ser cancelado e substituído, a fim de dar dignidade ao servidor”, disse. O prefeiturável, porém, cometeu um ato falho ao afirmar que, em seu possível governo, pretende valorizar o funcionalismo. “Não vamos trocar cargo político por técnico”, disse Alex, corrigindo-se em seguida: “Técnico será prioridade”.

Preparativos

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), iniciou uma série de agendas preparativas para o início do novo governo, em 1º de janeiro. Ontem, Auriani se reuniu com os vereadores eleitos pela coligação Rio Grande Que Acredito, com o objetivo de estreitar o relacionamento com a base aliada no Legislativo. A chapa encabeçada pelo socialista terá maioria na Casa. Akira Auriani contará em sua base com oito de 13 vereadores na próxima legislatura.