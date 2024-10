Portas de vidro e teto do Atacadão quebram pelas chuvas em São Bernardo

A força do temporal na noite desta sexta-feira (11) quebrou a parte frontal dos vidros do Atacadão, na região central de São Bernardo. Parte do teto do forro da unidade também, segundo confirmação da assessoria de imprensa da rede.

Às 23h50, a empresa comunicou ao Diário que não houve registro de feridos e que a loja abrirá normalmente às 7h da manhã, graças a uma força-tarefa durante a madrugada para reparos. "Segundo análise de engenharia, não houve dano estrutural", reitera o comunicado.

Reportagem atualizada à 0h05.