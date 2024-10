Temporal deixa áreas do Grande ABC sem energia

Pancada de chuva intensa na noite desta sexta-feira (11) trouxe blecaute para parte da região. Pelas redes sociais, leitores do Diário compartilharam relatos.

Foram denunciados pelas redes sociais apagões em bairros como Vila Assunção (Santo André), Vila Florida (São Bernardo), Jd. Silvina (São Bernardo), Rudge Ramos (São Bernardo), Vila Alice e Guiomar (Santo André), Jardim Canhema (Diadema) e Jardim Caçula (Ribeirão Pires).

Após os relatos, a equipe de reportagem questionou a Enel sobre a previsão de horário para que o reabastecimento seja feito. Entretanto, informações sobre o Grande ABC não foram disponibilizadas, estando a nota da companhia publicada abaixo na íntegra:

"A companhia acionou imediatamente o plano de emergência e reforçou as equipes em campo para restabelecer o serviço para os clientes que tiveram o fornecimento impactado. A Enel Distribuição São Paulo orienta os clientes que estão sem energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles: SMS (envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678); App Enel (disponível para iOS e Android); WhatsApp Elena: (21) 99601-9608."

De acordo com o comunicado, "as fortes chuvas e rajadas de vento de até 87 km/h atingiram a área de concessão e trechos inteiros da rede elétrica foram danificados em alguns pontos. As regiões Oeste e Sul da capital foram as mais atingidas, além dos municípios Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri".

ATENÇÃO CONTINUA

A Defesa Civil do Estado de São Paulo havia emitido alerta na quarta até este sábado (12) para chuva forte, com raios e intensas rajadas. Entretanto, segundo o Climatempo, a probabilidade de nuvens carregadas no domingo em Santo André, por exemplo, ainda é de 94%.

Reportagem atualizada às 23h35.