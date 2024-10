Após chuva, Sabesp anuncia desabastecimento em quatro cidades do Grande ABC

As consequências do temporal registrado na Grande São Paulo durante a noite desta sexta-feira (11) não se aterão apenas a falta de energia elétrica, o risco de fios energizados ou prejuízos a comércios detonados pela chuva e rajada de vento: a Sabesp anunciou às 23h26 que a distribuição de água também assolará partes de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá, além da Capital, Carapicuíba, Cotia e Barueri.

Segundo a companhia, 16 estações elevatórias (equipamentos que transportam água para níveis geográficos mais elevados) foram prejudicadas. A concessionária de energia foi acionada. A Sabesp orienta aos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais.

VEJA BAIRROS

São Paulo - Vila Formosa, Jardim São Luiz, Capão Redondo, Parque Bologne, Interlagos, Grajaú, Sapopemba, Cursino, Jardim Marilda, Jardim Atalaia, Vila Clara;

Santo André - Vila Progresso, Miguel Ângelo, Vila Suíça, Gerassi e São Jorge;

São Caetano - Vila Gerty;

São Bernardo - Vila Marchi;

Não foram informados trechos exatos de desabastecimento em Carapicuíba, Cotia e Barueri.

"É importante o uso sem desperdícios do volume das caixas-d’água dos imóveis e, se possível, a reserva até que o sistema de distribuição esteja em operação integral. Os imóveis que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos as intermitências no abastecimento", finalizou o comunicado à imprensa.