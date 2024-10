Caminhão tomba após desvio de rota em Santo André

Um caminhão tombou ao não conseguir subir o morro íngreme da Rua Cândido de Assis, na Vila Guaraciaba, em Santo André. O acidente ocorreu por volta das 8h desta sexta-feira (11), quando o veículo, que transportava uma carga de alimentos da empresa Aurora, não teve força para alcançar o final da rua.

O trecho onde ocorreu o tombamento não fazia parte do itinerário original do motorista, que precisou desviar por conta de uma feira no trajeto planejado.

"O GPS nos levou para essa rua depois que não conseguimos passar pela feira. Não percebi a placa que proibia a circulação de caminhões, pois estava focado no caminho a seguir. Quando chegamos à subida, o caminhão perdeu força e começou a descer de ré. Tentei frear e puxei o freio de mão, mas não adiantou", relatou o motorista Gleidson Couto da Silva, 31 anos.

Com anos de experiência na profissão e três prestando serviços para a empresa de alimentos, ele revelou que nunca havia sofrido um acidente até então. Tanto ele quanto seu ajudante, Ailton Cesar Jesus Rodrigues, 35, saíram ilesos.

Agentes do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) chegaram ao local cerca de 20 minutos após o acidente, isolando a área para garantir a segurança e evitar saques. Devido ao vazamento de óleo, os agentes espalharam areia no trecho afetado.

O barulho do tombamento acordou diversos moradores da vizinhança. Apesar do susto, eles afirmaram que acidentes são comuns naquela área.