Tarcísio inicia diálogo com prefeitos eleitos do Grande ABC

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reuniu ontem para um café, no Palácio dos Bandeirantes, os chefes do Executivo andreense, Paulo Serra (PSDB); são-caetanense, José Auricchio Júnior (PSD); ribeirão-pirense, Guto Volpi (PL); e da Capital, Ricardo Nunes (MDB); bem como os prefeitos eleitos Gilvan Junior (PSDB) e Tite Campanella (PL). Na pauta, o início do diálogo dos vitoriosos nas eleições de domingo com o governo do Estado.

Gilvan e Tite vão comandar, respectivamente, Santo André e São Caetano a partir de 1º de janeiro. O tucano foi eleito no primeiro turno com 61% dos votos válidos, enquanto o liberal alcançou 59,6%. Guto Volpi, por sua vez, foi reeleito em Ribeirão com 46,7%

“Foi um evento que o governador convocou para fazer o primeiro contato com os prefeitos recém-eleitos do Grande ABC e iniciar a transição dos chefes de Executivo atuais com os eleitos, no sentido de começar um diálogo. Então, o evento teve esse caráter de integração das cidades e de familiarizar os prefeitos eleitos com as ações do governo do Estado”, afirmou Paulo Serra ao Diário.





APOIO

Apesar da presença do Ricardo Nunes nesta agenda com chefes de Executivo do Grande ABC, Serra descartou que o convite de Tarcísio tivesse como objetivo manifestar apoio à reeleição do prefeito paulistano, que disputa o 2º turno com Guilherme Boulos (Psol). Entretanto, O tucano reconheceu que a “totalidade” dos chefe dos Paço e prefeitos eleitos presentes no evento apoiam a reeleição do emedebista.

Guto Volpi destacou a importância de fortalecer o projeto de continuidade do governo Nunes na Capital. “Temos iniciativas e pautas em comum que, certamente, com a reeleição de Nunes, trarão impacto positivo para os moradores de nossas cidades”, afirmou.

Paulo Serra revelou que ele, Gilvan, Tite e Auricchio devem marcar, para os próximos dias, uma agenda eleitoral conjunta com a presença do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que disputa o 2º turno da eleição em São Bernardo contra o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos).