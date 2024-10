Ação do Clube das Viaturas termina com 845 litros de leite arrecadados

A ação realizada pelo Clube das Viaturas, com apoio da Polícia Militar, no último dia 5, arrecadou no total 845 litros de leite, que serão destinados para as crianças e adolescentes em tratamento de câncer na Casa Ronald McDonald ABC.

O evento foi realizado na unidade Industrial da Coop, em Santo André, por meio do pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade, da plataforma de responsabilidade Coop Faz Bem, que centraliza todas as ações sociais promovidas e praticadas pela cooperativa.

De acordo com a organização, o volume arrecadado assegura o consumo de três meses aos pacientes oncológicos e seus familiares hospedados pela instituição.

“Foi a nossa salvação, já que o estoque de leite, alimento muito importante na dieta de pessoas em tratamento de câncer, estava praticamente zerado na instituição”, disse Juliana Alves, coordenadora de captação de recursos da Casa Ronald McDonald ABC.

No local também estavam em exposição dez viaturas históricas da polícia, inclusive os modelos de moto policial que aparecem no filme de comédia e ação CHiPS. Além da exposição dos veículos antigos, um animador, vestido de homem-aranha, participou da ação com objetivo de atrair mais pessoas e doações.

Há 17 anos atuando na região, a Casa Ronald McDonald ABC acolhe crianças e adolescentes em tratamento oncológico, oferecendo uma assistência completa, como hospedagem, transporte, refeições, recreação e lazer, atendimento nutricional, psicossocial e de fisioterapeutas.