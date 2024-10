‘Tecnologia é o novo foco’, afirma presidente da OAB

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Santo André, Leonardo Dominiqueli, destacou nesta quarta-feira como os investimentos em tecnologia têm impactado a classe dos advogados rumo à defesa da Lei na região.

De acordo com Dominiqueli, que participou do podcast Política em Cena, do Diário, 87 comissões compõem a OAB do município, que é categorizada como 38ª subseção estadual e se tornou ao longo de 58 anos uma das dez maiores subseções entre as 251 unidades paulistas.

“Por aqui, as (comissões) mais buscadas para atender demandas visam o Direito Previdenciário, os direitos de Família e Sucessão, assim como do Consumidor. Apesar disso, temos advogados andreenses que estão se voltando à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e até ao marco regulatório das bets (apostas esportivas), porque o nosso segmento se adapta muito rápido ao tempo histórico e respectivas tecnologias”, afirma.

Neste sentido, ele avalia como foco atual da entidade a promoção do autoatendimento em fóruns e o investimento em salas mais tecnológicas, até mesmo para audiências virtuais dos profissionais da entidade.

“Os fóruns hoje estão vazios. A Justiça Federal, na Avenida Pereira Barreto, já não tinha muitas demandas, então deixar trabalhadores sem função por lá é desperdício do nosso dinheiro”, reitera o presidente.

De forma a selar cada vez mais tal compromisso com um futuro tecnológico, neste ano e pela primeira vez a subseção fará também uma eleição on-line para definir o seu novo presidente ao triênio, em dia 21 de novembro.