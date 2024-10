Merendeiras entram em greve por falta de salários em São Bernardo

Merendeiras das Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica) de São Bernardo entraram em greve nesta terça-feira e realizaram manifestação no Paço Municipal. Entre as reclamações, elas alegam atraso nos pagamentos do último salário e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), falta de trocas de uniformes e fazem relatos de assédio moral supostamente cometido por supervisoras da Soluções Serviços Terceirizados, empresa responsável pela contratação delas na cidade.

De acordo com o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas e Merenda Escolar do Grande ABC, os problemas afetam, pelo menos, 400 funcionárias. Com apoio sindical, elas estipularam prazo até esta quinta-feira para resposta da terceirizada e afirmam que não voltarão a trabalhar enquanto a situação não for solucionada.

“Era para o pagamento do salário ter caído no dia 5. Elas foram trabalhar na segunda-feira. Na terça, convocaram a gente (sindicato) para ir para a Prefeitura e cobrar esse esclarecimento tanto da empresa quanto do Paço. Vamos continuar (com a greve). Se não responderem em 48 horas, como informa a lei, voltaremos a fazer manifestações”, informou o presidente do sindicato, Genivaldo Barbosa.

Segundo o representante, o prazo é para que a empresa informe sobre todos os problemas notificados.

“Tem a questão de denúncias das funcionárias sobre assédio moral cometido pelas supervisoras da Soluções. São relatos anônimos, que encaminhamos para a empresa. Tem os atrasos de FGTS e salário”, detalhou. “Também está previsto na convenção coletiva que elas precisam ter, no mínimo, três trocas de uniforme, o que não tem acontecido. É uniforme rasgado, é roupa com tamanho não compatível, calças transparentes. Notificamos a empresa sobre a greve e vamos esperar o retorno. Não é só depositar o salário, mas (esclarecer) tudo o que está em pauta”, concluiu Barbosa.

POSICIONAMENTOS

O Diário questionou tanto a Soluções Serviços Terceirizados quanto a Prefeitura de São Bernardo a respeito dos casos, mas não recebeu retorno até o fechamento dessa edição.

Aos funcionários, a empresa terceirizada se restringiu a dar explicação sobre os salários. “Soluções Serviços Terceirizados informa que ocorreu um erro no processamento do crédito dos salários de seus colaboradores. A empresa está trabalhando para a regularização e lamenta o ocorrido. Em caso de dúvidas, os colaboradores devem acionar a supervisão local”, disse.

A Secretaria Municipal de Educação divulgou que efetuou repasse dos valores à empresa para pagamento dos profissionais na segunda-feira passada, 30 de setembro. “A Pasta está cobrando providências imediatas da terceirizada e orientando as unidades escolares a não dispensarem os alunos, tendo em vista que a situação está sendo solucionada.”