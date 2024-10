Palavra do Leitor - 8 de outubro de 2024

Grande ABC e PT

Em São Caetano e Santo André, respectivamente, Tite Campanella (PL), com 59,61% dos votos, e Gilvan (PSDB), com 60,98%, foram eleitos no domingo. Em São Bernardo, o segundo turno será disputado por Marcelo Lima (Podemos) contra Alex Manente (Cidadania). O PT não elegeu ninguém. Por décadas, candidatos do PT dominavam a preferência do eleitorado nesta rica região. E, neste pleito, não teve candidatos eleitos. Porém, o consolo vai para o segundo turno. Em Mauá, com Marcelo Oliveira, que recebeu 45,13% dos votos, vai disputar contra Atila (União Brasil), que teve 35,56%. E, em Diadema, Taka Yamauchi (MDB), que obteve 47,3% dos votos, enfrenta Filippi, com 45,09%. Ou seja, se não vencer no próximo dia 27, será uma derrota humilhante de Lula e seu PT no Grande ABC. Mas existe uma justificativa para esse ostracismo político na região. Quem não se lembra do flagelo do desemprego dos trabalhadores metalúrgicos e o cemitério de galpões vazios e abandonados devido à fuga de centenas de empresas, que fecharam suas portas e foram se instalar em outras regiões do Estado, porque a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e o PT, com suas greves insanas, atazanavam as empresas, muitas delas até falirem? Pois é, a resposta tem vindo do eleitor, como neste domingo veio pelas urnas o fim do reinado do PT no Grande ABC.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Eleição em Santo André

‘Com 221 mil votos, Santo André elege Gilvan em primeiro turno’ (Política, ontem). Com mais de 40% entre votos brancos, nulos e abstenções nas eleições de 2024, podemos concluir que a população andreense está muito descrente não só nos políticos, mas também no nosso famigerado sistema eleitoral. As coligações partidárias transformaram os pleitos em verdadeiras arapucas, onde se vota em Zé e se elege João, ficando cada vez mais difícil uma tão necessária renovação. A meu ver, o mais justo seria eleger os que obtiverem o maior número de votos no pleito, simples assim.

Vanderlei Retondo

Santo André

Eleição em São Bernardo

‘Marcelo Lima e Alex Manente farão 2º turno em São Bernardo’ (Política, ontem). Luiz Fernando, William Dib, Luiz Marinho e Lula tomaram um pontapé bem dado. Parabéns, São Bernardo!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Eleição em Mauá

‘Marcelo Oliveira e Atila se enfrentam no 2º turno’ (Política, ontem). Os eleitores de Mauá entenderam o recado da renovação e aposentaram o vereador decano Admir Jacomussi, que há mais de quatro décadas faz parte do cenário político do município. Neste dia 6 de outubro, recebeu sua carta de aposentadoria. Já o seu filho, que concorre à cadeira do Paço, o deputado estadual Atila Jacomussi, perderá nas urnas e ainda ficará pela Justiça Eleitoral inelegível. Os eleitores devem entender que o voto da elite tem o mesmo valor do voto do trabalhador e, assim, deve manter aquele que de fato representa a classe trabalhadora da cidade, o atual prefeito Marcelo Oliveira.

Eduardo Furtado

Mauá

Eleição na Capital

“Nunes e Boulos superam o ‘vale-tudo’ de Marçal em SP” (Política, ontem). Esse 1° turno mostrou que o eleitor de São Paulo não aceita mais o cabresto. Ele aprendeu a olhar para fora e sinalizou quais são suas preocupações. A insegurança carregada de muita violência; a educação, um atraso; a saúde há décadas deixando a população sem atendimento; o transporte público que é verdadeiro caos. No 2° turno, esse mesmo eleitor estará mais atento aos problemas da sua cidade e certamente saberá cobrar resultados.

Izabel Avallone

Capital