Luiz Maia, professor. Maquinista da Luz a Rio Grande. O nascimento em Paranapiacaba... ...Rua Direita, 571. Era 9 de outubro de 1965.

Entre as imagens, o autógrafo do Pelé. Era 6 de setembro de 1971. O rei filmava em Paranapiacaba. O menino Luiz Maia ofereceu um pedaço de papel da EFSJ e ganhou um abraço do tricampeão do mundo, com a sua assinatura.

Hoje, Luiz Maia reside em Ribeirão Pires. Iniciou os estudos em Paranapiacaba, na EEPG Senador Lacerda Franco, Rua Ford, Vila Nova. Formou-se professor. Ensinou matemática durante 27 anos em várias escolas, entre as quais a Felício Laurito e a Dom José Gaspar, em Ribeirão Pires.

Há 14 anos trabalha como maquinista da CPTM, cruzando diariamente o Grande ABC.

De quebra, uma experiência em rádio e a lembrança das emissoras pioneiras de Ribeirão Pires: Serrana, Estância FM 90,7 do operador Robinson Gardini, Polo, Verão e a Pérola da Serra do amigo Ademar Bertoldo, esta em plena atividade nas ondas da FM 87.5.

O PROFESSOR

Luiz Maia, filho de Luiz Chagas Maia e de Ivani Maia, casado com Rosane, pais de Felipe, 21 anos, TI; e Francine, 29, escritora, residente em Lisboa, vários livros publicados e que está na pauta do DGABC-TV.

PELÉ

De fato, Pelé filmou em Paranapiacaba, junto às casas de madeira da Vila, cenas do filme “A Marcha”, lançado em 1972. Fez o papel de Chico Bondade.

“A Marcha”, um drama histórico, teve a direção de Oswaldo Sampaio. Um grande elenco, com nomes como Paulo Goulart, Nicete Bruno e Isaura Bruno.

ROBINSON GARDINI

Radialista, sonoplasta, criador da Comunitária Rádio Estância. Fez história na Rádio Bandeirantes. Faleceu em 2013, aos 63 anos.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 9 de outubro de 1994 – Edição 8827

MANCHETE – Fernando Henrique começava a discutir agenda da transição.

ELEIÇÕES 94 – Apuradas 83,92% das urnas no Estado, as projeções indicavam que o Grande ABC iria renovar totalmente sua bancada na Câmara dos Deputados.

Celso Daniel era o terceiro mais votado do PT, com 91.388 votos.

Duílio Pisaneschi, o primeiro do PTB: 49.579.

Virtualmente eleitos: José Augusto e Jair Meneguelli.

Na Alesp, a previsão era a de que o Grande ABC elegeria oito representantes, com três virtualmente eleitos: Luizinho, Daniel Marins e Israel Zekcer.

EDITORIAL – Caminhos Cruzados.

A eleição para deputado federal foi uma aposta de eleitorado do Grande ABC na renovação.

EM 9 DE OUTUBRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): realizou-se no dia 5 do corrente o casamento de Nicolau Antonio Arnoni com Raphaela Francisca de Assis, gentil filha do capitão Amâncio Francisco de Assis, chefe da estação desta localidade. Padrinhos: Albino Gonçalves Moreira e capitão Manuel Marques.

NOTA – Nicolau Arnoni seguiria carreira na Prefeitura de São Bernardo e imprensa local. É tio da saudosa memorialista Aida Arnoni Bressan, de Ribeirão Pires.

Nomeada a professora Maria Elisa Sandenberg para a Segunda Escola do Alto da Serra (Paranapiacaba).

1969 - São Caetano realizava o I Festival Intermunicipal de Música Popular Brasileira.

1979 – Grande ABC presente nos 44º Jogos Abertos do Interior, em Araçatuba – só a caçula Rio Grande da Serra não enviou delegação.

Em São Caetano, o vereador Roberto Leandrini propunha verba para publicação de teses e dissertações universitárias.

Em Ribeirão Pires, o professor e economista Valberto Fusari lançava o livro “Moeda & Inflação, um enfoque objetivo”.

HOJE

Dia do Atletismo

Dia da União Postal Universal

Dia do Profissional do Consórcio.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bernardino de Campos, fundado em 9 de outubro de 1923. Separou-se de Santa Cruz do Rio Pardo.

No Rio Grande do Sul, Alecrim, Butiá, Campina das Missões, Cândido Godoi, Formigueiro, Portão, Salvador do Sul e São Marcos.

E mais: Itabira (MG), Ituaçu (BA) e Nazaré da Mata (PE).

São João Leonardo

Italiano de Lucca, na Toscana. Viveu no século XVI. Fundou a Ordem dos Clérigos Regulares da Mãe de Deus.

Ilustração: Franciscanos (divulgação)