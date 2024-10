São Bernardo FC perde para Volta Redonda-RJ e fecha na lanterna

O São Bernardo FC voltou a perder ontem na Série C do Brasileiro, desta vez de virada, por 2 a 1, para o Volta Redonda-RJ, jogando no Estádio 1º de Maio. O fim da linha para o Tigre na competição já havia sido selado na derrota por 1 a 0 para o Remo-PA. Com o resultado, o time da região amargou a última colocação da chave e terá pela frente mais um ano na terceira divisão nacional.

Diferentemente do Tigre, os fluminenses tinham muito a perder, já que podiam garantir vaga na grande final contra o líder da Chave C, o Athletic Club. A vitória garantiu a liderança para os visitantes, que ainda viram o concorrente direto, Remo, perder por 3 a 0 para o Botafogo-PB. Já o São Bernardo obteve apenas uma vitória no quadrangular, com cinco pontos somados.