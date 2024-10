Político reclama até do que está dando certo

O programa que instituiu a tarifa zero no transporte público municipal de São Caetano completou 11 meses ontem bem-recebido pela população, tanto que fez crescer a quantidade de passageiros transportados diariamente no sistema – de 22 mil antes do benefício para 70 mil após a adoção da iniciativa – e tornou-se um exemplo para outros municípios do Grande ABC e do País, onde a política já é adotada por mais de 100 prefeituras. Porém, político reclama até do que dá certo, e há um candidato a vereador em São Caetano, Adilson Dias (MDB), que faz críticas ao sistema e propõe estabelecer restrições a sua utilização. Para o emedebista, o programa está piorando a rotina dos moradores de São Caetano. “Você usa os ônibus de São Caetano? Então, deve ter percebido que os coletivos têm andado lotados, não estão muito limpos. Pois é, desde a adoção da tarifa zero, o número de passageiros cresceu 320%. O que quero fazer, caso seja eleito, é (restringir) o ônibus para os moradores, porque são eles que pagam os impostos para o município”, alegou o emedebista, para quem a tarifa zero veio acompanhada também de “qualidade zero” no serviço.

Bastidores

Política em Cena

O CEO e diretor geral da Coop, Pedro Luiz de Mattos (foto), será o convidado do podcast Política em Cena, com transmissão hoje, a partir das 19h, nos canais digitais do Diário. Mattos será entrevistado pela jornalista Mariana Gutierrez, que vai abordar com o executivo os 70 anos da cooperativa – fundada em Santo André por funcionários da Rhodia, em 1954 –, que possui atualmente 6.000 colaboradores e registrou, no ano passado, faturamento de R$ 2,7 bilhões, distribuídos em 34 supermercados e 72 drogarias.

Impeachment

A ordem do dia da Câmara de São Bernardo prevê para a hoje a votação do oitavo pedido de impeachment contra o prefeito Orlando Morando (PSDB) e da revisão do Plano Diretor do município. O pedido de abertura de investigação contra o tucano chegou ao Legislativo na semana passada, mas foi ‘ignorado’ na sessão do dia 25 de setembro. A alteração no Plano Diretor, que permitiria a urbanização do bairro do Tatetos, segue travada desde que o MPF (Ministério Público Federal) solicitou a suspensão da tramitação, alegando inconstitucionalidade no projeto.

Compromisso

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) participou na última segunda-feira de encontro de mulheres mobilizado por apoiadoras de Akira Auriani, candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, e de sua vice, Vilma Marcelino (PSDB). Akira, acompanhado de sua esposa, Leticia Auriani, reforçou o compromisso com as políticas públicas voltadas à proteção de direitos das moradoras da cidade.

Apoio

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), realizou caminhada na região central ao lado do deputado federal Celso Russomanno (Republicanos). A atividade foi marcada pelo diálogo com moradores e comerciantes. Durante a agenda, o deputado reafirmou o compromisso com o projeto de reeleição de Guto Volpi e seu vice, Rubens Fernandes (Republicanos). “Estou aqui apoiando o Guto porque é uma pessoa séria e mudou a cara da cidade”, disse.

Inclusivo

Gilvan Junior, candidato do PSDB à Prefeitura de Santo André, apresentou seu plano de governo para ampliar as equipes de educação inclusiva na rede municipal. “Reafirmo o compromisso de criar um ambiente educacional inclusivo, em que cada aluno tenha a chance de prosperar. Vamos capacitar continuamente os profissionais da Educação Especial”, garantiu.