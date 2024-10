Jair Bolsonaro recomenda voto em Alex para prefeito de São Bernardo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu ontem voto no deputado federal Alex Manente (Cidadania) para a Prefeitura de São Bernardo. Em vídeo postado no início da noite em rede social pelo vereador Paulo Eduardo (PL), candidato a vice de quem é amigo há longa data, o liberal se disse confiante na vitória.

“Olá, amigos de São Bernardo. Nós temos eleições no próximo fim de semana, e o PL entra com o vice na chapa: Paulo Chuchu, uma pessoa fantástica, conhecido meu e do (deputado federal) Eduardo (Bolsonaro) há muito tempo. Não temos cabeça de chapa, mas temos vice. A gente pede o seu voto aí em São Bernardo para Manente. É o nosso candidato a prefeito, cujo vice é o Paulo Chuchu”, diz o ex-presidente.

Bolsonaro também pede votos para a Câmara. “Para aquele que ainda não escolheu o seu vereador, a gente pede que aí em São Bernardo vote 22 e confirme. Tá OK? Para vereador, 22 e confirme. Para prefeito, Manente. Abraço a todos. Até a vitória, se Deus quiser”, solicita o ex-presidente. A mensagem do liberal foi postada no dia em que o Diário divulgou pesquisa na qual Alex perdeu a liderança.

Veja o vídeo: https://www.instagram.com/p/DAmZZfrNQi1/