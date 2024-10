João Guilherme e Bruna Marquezine curtem praia na zona sul do Rio de Janeiro

João Guilherme e Bruna Marquezine aproveitaram o sol desta terça-feira, dia 1, para curtir a praia de São Conrado, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

O casal queridinho do mundo dos famosos foi flagrado caminhando após um delicioso banho de mar. Vale pontuar que os dois foram vistos se beijando em público pela primeira vez dia 14 de junho, em flagra no aeroporto Santos Dumont.

Para curtir a manhã ensolarada, Bruna usou um biquíni vermelho e um boné na cor azul. Para deixar o local, a atriz ainda usou uma camisa branca aberta, ostentando a sua ótima forma.

No final do passei, João e Bruna foram fotografados entrando em um condomínio. Mostrando todo o seu cavalheirismo, o ator carregou as toalhas e algumas roupas.