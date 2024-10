Polícia apreende mais de 15 kg de drogas no Eldorado, em Diadema

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano apreenderam 15,3 kg de entorpecentes durante uma operação de patrulhamento tático no bairro Eldorado, em Diadema, nesta segunda-feira (30). A ação resultou na prisão de um homem suspeito de ser o gerente de uma "biqueira" na região.

De acordo com a polícia, o suspeito foi abordado por uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), que realizava patrulhamento no local. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com o indivíduo durante a busca pessoal, ele confessou ser o responsável pela biqueira e indicou que guardava drogas em sua casa.

Com o apoio de outras equipes policiais, a PM se dirigiu até a casa do suspeito, onde ele permitiu a entrada dos policiais. No local, foram encontrados um saco de lixo contendo tubos de lança-perfume e uma bolsa azul com diversas porções de cocaína, maconha e crack, todas prontas para a venda.

Ao todo, foram apreendidos 734 invólucros de cocaína, 2.242 porções de maconha, 170 invólucros de crack e 279 tubos de lança-perfume.

O homem e os entorpecentes foram encaminhados ao 98º Distrito Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por tráfico de drogas.