3ª Mostra Cênica é palco para coletivos e artistas em Diadema

Fábrica de Cultura Diadema, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo gerenciado pela Poiesis – realiza a 3ª edição da Mostra Cênica, evento que busca integrar artistas, coletivos e grupos de teatro, dança, performance e circo do Grande ABC com a comunidade, por meio de espetáculos abertos para todos os públicos.

O evento é gratuito e as apresentações ocorrem desta terça-feira a 18 de outubro. Nesta terça-feira, a dupla Amora Balaio Criativo, de Santo André, apresenta o espetáculo Dançantes Grafias. Nesta performance, um corpo feminino gordo se move a partir de narrativas pessoais e coletivas em diálogo com memórias dos povos originários, das danças e da musicalidade negras. Já na quarta será a vez do espetáculo Sim sim salabim, estrelado pelo palhaço Fuska, de Diadema, que apresentará a todos suas travessuras, acrobacias e malabares. Os dois espetáculos acontecem às 15h.

As apresentações seguem com a coletiva Pontos de Fiandeiras, de Santo André, que apresenta o teatro de Lambe-Lambe: Caixa casa mundo na quinta-feira (3), às 15h. Neste espetáculo, a história, cenário e personagem são apresentados ao público dentro de uma caixa. E a última apresentação da semana, no sábado (5), às 16h, é a performance de dança Solos em Vibração, uma trilogia de solos que explora diferentes percepções artísticas.

A artista Danielle Satiko, de São Caetano, traz o solo Crescente, em que enfrenta desafios cênicos com um rolo de papel kraft, simbolizando a ansiedade na pandemia; já Heloísa Paschon, de intensa atuação artística em Santo André, apresenta Verso, uma investigação dos ajustes corporais diários; e Maytê Costa, formada em dança contemporânea pela Escola Livre de Dança de Santo André, mostra o solo Dobra, abordando a dualidade entre depressão e alegria.