Palavra do Leitor - 1º de outubro de 2024

Segurança pública

“Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da PM do Estado de São Paulo: ‘Vivemos a maior queda de homicídios dos últimos 25 anos’ (Política, ontem). Então ele está em outro mundo. Porque aqui em Santo André e São Bernardo não é essa realidade! Aqui estamos largados. É só assistir ao noticiário, ver as redes sociais ou vir por aqui mesmo. Estamos cansados de pedir ajuda.

Flavia Souza

do Instagram

Bets – 1

Partindo do princípio de que o Banco Central tem ciência de que 24 milhões de pessoas estão usando uma porcentagem do Bolsa Família para jogos nas bets, e que este montante vai de R$ 100 entre os mais jovens a R$ 3.000 nos mais idosos, deixando muita criança sem leite e muito idoso sem ter o que comer, os órgãos competentes precisam entrar em ação. O Bolsa Família é um programa de sustentabilidade para famílias em vulnerabilidades, mas, na prática, não é o que está aparecendo. Muito grave.

João Camargo

Capital

Bets – 2

Incrível esse modelo de justiça social de Lula, e do também irresponsável Congresso! Na sanha de arrecadar, oficializaram no País a pior das jogatinas, sem que o apostador tenha de sair de casa. Levantamento do Banco Central indica que 5 milhões dos beneficiários do Bolsa família apostaram, via Pix, R$ 3 bilhões. Dos R$ 690 que recebem mensalmente, em média, infelizmente gastaram R$ 100. Recursos esses que, para famílias até com insuficiência alimentar, dariam para comprar 10 quilos de arroz, dois de feijão, um pacote de açúcar, três de macarrão espaguete e duas latas de massa de tomate! Mas esperar o que deste governo fraco, sem rumo e sem capacidade de dialogar, que ainda vive refém do Congresso? Falando grosso na Assembleia Geral da ONU, Lula criticou governos pelo mundo por não se preocuparem com os pobres. Ora, esse relapso e demagogo Lula, mais interessado em se perpetuar no poder, como cúmplice desta desgraça dos bets, irresponsavelmente facilita que brasileiros pobres gastem seus parcos recursos em apostas, tirando a comida da boca da família. É assim que, nestes 24 anos, dezesseis (inclusos dois da gestão atual) o PT governa, adiando o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Marangoni

Por que não te calas, Marangoni? Falando mal do prefeito Paulo Serra e da deputada Ana Carolina? E ainda por cima falando mentiras. Eu não sei como chegou a deputado federal, nunca ouvi o seu nome – e olha que assino o Diário há muitos anos. No começo de junho ou julho, estava no Diário que você entrou em março e, nestes meses, você já tinha gasto R$ 1,2 milhão no cartão corporativo, dinheiro de sangue e suor dos pobres. E ainda fez churrasco para deputados e senadores, só para puxar o saco dos poderosos e ainda disse que cada um pagou o seu – lógico, com cartão corporativo. E os R$ 36 milhões não foram muito bem divididos. O TCU podia muito bem ver o que vocês fazem com esse dinheiro todo.

Nilzete Oliveira

São Caetano

Voto

Em 1988, a Assembleia Constituinte garantiu o respeito à nossa democracia através do voto pessoal, intransferível e secreto de todo cidadão. Por isso devemos votar com consciência, sempre lembrando aqueles que representam a sociedade, agem com transparência e fazem o melhor para a coletividade. Antes de tudo, devemos diferenciar o amigo do administrador dos bens públicos. Votar com consciência é valorizar a cidadania e honrar a luta de todos para termos esse direito fundamental.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)