Das quadras às urnas. Apuração e voto eletrônicos. O início no Grande ABC Brunoro acreditou. Dr. Paulo Dias também...

Em 1967 a Fundação adquiriu um computador Burroughs e o empregou para criar um centro de processamento de dados encarregado de, entre outras funções, controlar o consumo de água e o pagamento das contas e impostos dos moradores de Santo André, sendo um dos primeiros municípios brasileiros a adotar computadores para realizar o lançamento de tributos.

Atleta de voleibol, Orlando Dal Degran Junior, o Professor Badaroth, sabia que a informática poderia auxiliar técnicos, jogadores e a imprensa durante os jogos. E pôs-se a estudar.

Das quadras ao sistema eleitoral, foi um grande passo. Santo André começou a se destacar e Badaroth, professor de Informática, conta esta história ao DGABC-TV.

Badaroth, Sandra.

Brunoro, Dr. Paulo.

É uma linda história, com vários personagens.

Claro, o próprio Badaroth, cujo apelido vem de um personagem de teatro por ele interpretado

Sandra Caldeira. Professora de estatística. Gostava de vôlei e conheceu o sistema de informática que Badaroth desenvolvia no vôlei de Mauá, apresentando o projeto a Brunoro, técnico da Pirelli e da Seleção Brasileira masculina.

José Carlos Brunoro. Se encantou com o sistema de estatística desenvolvido pelo professor Badaroth e começou a utiliza-lo no vôlei brasileiro.

Disse Brunoro: “No futuro, quando puder usar o computador dentro de uma quadra, a gente vai estar revolucionando o esporte nacional”.

Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro, então titular da 3ª Vara Cível de Santo André (1985 a 1993), hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ao tomar conhecimento do projeto revolucionário do Badaroth, entrou em contato com ele e começou a aplicar o sistema, a princípio na apuração dos votos em Santo André.

SANTO ANDRÉ

Os votos apurados na cidade eram os primeiros totalizados, o que chamou a atenção dos políticos, juízes eleitorais e do TSE. Cresceram os olhos.

- Epa, o que está acontecendo em Santo André?

Era o primeiro passo rumo a duas metas, apuração eleitoral e o voto eletrônico. E tudo começou na Fundação Santo André pelas mãos e inteligência de Orlando Dall Degran Jr, o Badaroth. Corriam os anos 1980.

O TEMPO PASSA

Este ano, o ministro Paulo Dias voltou a Santo André. Visitou a FSA. Proferiu aula magna aos alunos de Direito. Reviu o Badaroth depois de 20 anos. Bateu a emoção. E muitas histórias foram revividas.

NO AR

A entrevista completa do Badaroth, os passos todos dados rumo à informatização eleitoral, estão nos canais do DGABC-TV, via www.dgabc.com.br

Crédito da foto 1 - Luca Dias Gonçalves, do DGABC-TV

PROFESSOR BADAROTH. No próximo domingo vai votar na Escola Celso Gama, na Vila Assunção, em Santo André. E ao votar, mais um filme passará sobre os tempos em que coordenava mais de 1.100 sessões eleitorais pelo sistema eletrônico que principiava e do qual ele foi o idealizador

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 1º de outubro de 1994 – Edição 8820

MANCHETE – Fórum da Cidadania do Grande ABC vai às ruas e distribui 50 mil adesivos com a mensagem “Vote no Grande ABC. O seu voto pode melhorar muita coisa”.

EDITORIAL – Voto de conteúdo. Sobram bons motivos para que o eleitorado da região acorra maciçamente às urnas.

MEDICINA & LITERATURA – Médico e historiador Octaviano Gaiarsa, mestre querido, lançava o livro “Sindromologia” (Editora Ícone), um guia que agrupa e analisa 800 síndromes – doenças que têm sempre o mesmo padrão de sintomas.

EM 1º DE OUTUBRO DE...

1939 - Lázaro Ferreira Melo inaugurava olaria na Fazenda Oratório, em Mauá.

1964 - Charles De Gaulle, presidente francês, visitava São Bernardo e permanece por 20 minutos na Simca do Brasil, ao lado do governador Adhemar de Barros.

HOJE

Começa a Semana Nacional da Vida. Prossegue até 7 de outubro.

Dia Nacional dos Vereadores (lei federal 7212/1984)

Dia Internacional da Terceira Idade ou Internacional das Pessoas Idosas (ONU, 1990)

Dia da China e Dia da Nigéria

Dia do vendedor

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Pernambuco, hoje é o aniversário de Carnaubeira da Penha, Dormentes, Jucati, Lagoa do Carro, Quixaba, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Vertente do Lério e Xexéu.

Em Goiás, Campos Belos, Ouro Verde de Goiás e Taquaral de Goiás.

Em Tocantins, Couto Magalhães, Formoso do Araguaia e São Sebastião de Tocantins

E mais: Brejo da Cruz (PB), Magalhães de Almeida (MA), Guaraciaba (SC), Juazeiro do Piauí (PI) e São Brás (AL).

Santa Teresinha do Menino Jesus

1º de outubro

Teresa de Lisieux. Religiosa francesa (1873 – 1897). Deixou vários escritos. Fala da chuva de rosas, representada por graças divinas.

Ilustração: santuariosantaterezinha.com.br