Insensatez na saúde

A recente decisão da gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) de reduzir o tempo das consultas médicas na rede pública de 20 para no máximo 15 minutos é um equívoco que ameaça a qualidade do atendimento à saúde em São Caetano. A medida visa desafogar a fila de espera, mas, ao impor a limitação, coloca em risco o cuidado integral ao paciente. Exames clínicos, escuta ativa e uma anamnese detalhada são etapas essenciais para um diagnóstico preciso. Quando o tempo é restringido, essas etapas acabam sendo prejudicadas, o que pode levar a diagnósticos equivocados e a tratamentos ineficazes, agravando problemas que poderiam ser prevenidos com abordagem mais cuidadosa.

A decisão de acelerar as consultas confronta diretamente o bom-senso médico e a legislação. O Código de Ética Médica brasileiro, por exemplo, preconiza que o atendimento deve ser pautado pela dedicação necessária à avaliação do caso clínico, o que não pode ser rigidamente limitado por cronômetros. O trabalho dos profissionais de saúde envolve complexidade que vai além de meros procedimentos burocráticos; trata-se de vida humana. Ao forçar uma redução no tempo de consulta, Auricchio parece ignorar que cada paciente tem necessidades específicas que demandam maior ou menor tempo de análise. Desrespeitar essa variação individual é afronta à prática médica responsável.

Imposta goela abaixo, a medida gerou insatisfação entre os profissionais da saúde. Clínicos sobrecarregados, pressionados a cumprir metas de tempo, acabam sofrendo com o aumento do estresse e a perda da qualidade de vida no trabalho. Ao mesmo tempo, os cidadãos, que esperam por atendimento digno e resolutivo, podem se deparar com consultas apressadas e incompletas, minando a confiança na rede pública. Melhorar a eficiência do sistema é demanda legítima, mas sacrificar a qualidade da consulta não é o caminho para alcançá-la. O mais absurdo de tudo é que, sendo médico de formação, Auricchio deveria ser o primeiro a se insurgir contra a iniciativa que adotou como prefeito.