Vote no SUS

Às vésperas das eleições municipais de 2024, temos um cenário desafiador na área da saúde pública no Brasil. Este é um momento crucial para debater as políticas e práticas que podem tornar o SUS (Sistema Único de Saúde) ainda mais equânime e inclusivo. A SBMFC (Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade) se apresenta como uma aliada potencial das secretarias de saúde na busca por soluções eficazes para organização da APS (Atenção Primária à Saude) no SUS.

Embora o SUS represente um marco importante de cidadania, ele tem enfrentado obstáculos nos últimos anos como a escassez de recursos, a ausência de uma estratégia nacional clara de qualificação profissional e valorização dos profissionais da APS, além de uma baixa capacidade de organização das Redes de Atenção à Saúde, onde a APS deveria atuar como a base do sistema.

Acreditamos ser imperativo que os candidatos a cargos políticos debatam abertamente as questões do SUS e apresentem compromissos claros em relação à defesa do sistema. É essencial que nós, eleitores, exijamos que os candidatos não deixem que os direitos à saúde conquistados através do SUS se percam. Precisamos de representantes nas prefeituras e câmaras municipais que estejam dispostos a melhorar o acesso aos serviços de saúde, investindo na formação e motivação dos profissionais.

Garantir salários dignos e melhores condições de trabalho para os trabalhadores da saúde é fundamental, uma vez que estão na linha de frente do atendimento à população. Um quadro de profissionais bem preparados e motivados é fundamental para a qualidade do serviço prestado. Muito importante também é o fortalecimento da rede de serviços de saúde, assegurando que as populações vulneráveis tenham acesso aos cuidados essenciais, respeitando o princípio da equidade.

Outro ponto central é a participação da comunidade nas decisões relacionadas à saúde. É vital ampliar os conselhos de saúde, garantindo que a população tenha voz ativa na elaboração e fiscalização das políticas públicas. As eleições municipais como uma oportunidade valiosa para reavaliar prioridades e cobrar compromissos claros dos candidatos de apoio ao controle social no SUS. É fundamental que os cidadãos se mobilizem, questionem e exijam ações concretas que visem à melhoria da saúde em suas comunidades, contribuindo para a melhora do sistema de saúde.

Lutar para que o SUS siga sendo um direito de todos requer um esforço de eleitores e de candidatos a cargos políticos. A SBMFC espera que, durante a campanha eleitoral, as propostas para o setor de saúde sejam debatidas de maneira clara e transparente, tendo a ciência como norteadora dessas discussões.

É importante que tenhamos consciência de que nossas escolhas moldarão o futuro da saúde em nossas comunidades. O compromisso firme com a saúde deve ser uma prioridade nas promessas dos candidatos. A SBMFC, sociedade médica que representa os especialistas da integralidade, está pronta para apoiar as secretarias de saúde na implementação das transformações necessárias. Precisamos aproveitar esta janela de oportunidades proporcionada pelo processo eleitoral para garantir um futuro mais saudável e justo para todos.

Fabiano Gonçalves Guimarães é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade