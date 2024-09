Gilvan promete 2º Poupatempo da Saúde e creche em tempo integral

Construir uma segunda unidade do Poupatempo da Saúde no 2º Subdistrito e garantir creches em período integral foram algumas das promessas que o prefeiturável Gilvan (PSDB) destacou durante a reta final da campanha para prefeito de Santo André.

O candidato cumpriu agenda nas ruas no sábado (28) e ontem tanto com caminhão de som quanto a pé. “Nosso projeto está tendo grande aceitação. O andreense sabe que o trabalho do prefeito Paulo Serra (PSDB) transformou a cidade e quer a continuidade. Nossa candidatura representa tudo isso. Já fizemos e vamos seguir fazendo”, destacou Gilvan, que fez parte do governo do prefeito Paulo Serra desde o primeiro ano.

Em relação às creches em tempo integral, ele aponta que é o compromisso para ajudar na rotina de pais e mães que trabalham e precisam deixar seus filhos nas escolas municipais. Sobre o Poupatempo da Saúde, o candidato comentou que os relatos dos usuários provam a necessidade de mais uma unidade já que o “ serviço facilita o acesso a consultas e poupa o tempo dos munícipes por resolver várias demandas em um só lugar”.

“Nós temos uma grande vantagem em relação aos concorrentes que é poder falar a verdade. Não precisamos inventar nada. Só mostrar as obras, investimentos e sonhos que tiramos no papel nesses últimos sete anos e meio. Gilvan é o meu candidato e quem vai continuar tudo isso que fizemos. Vai dar certo de novo”, ressaltou o prefeito Paulo Serra, que acompanhou Gilvan em boa parte das agendas.





PESQUISA

Segundo pesquisa feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendada pelo Diário, Gilvan lidera com larga vantagem a corrida pelo Executivo andreense.O tucano soma 40,4% das intenções de voto, seguido por Bete Siraque (PT) e Luiz Zacarias (PL), ambos com 13,4%, e por Eduardo Leite (PSB), com 12,1%. Depois aparecem Coronel Sardano (Novo), com 3,1%, e Clenilza Panato (PCO), com 0,7%.